Le PDG de Huawei fait l’éloge de l’iPhone 12, parlant du «meilleur smartphone 5G du monde»

Le PDG et fondateur de Huawei a fait une déclaration surprenante en affirmant que l'iPhone 12 d'Apple est le «meilleur smartphone 5G du monde», comme le rapporte Forbes.

L’iPhone 12 est très compatible avec les réseaux 5G de Huawei, a affirmé le patron du géant chinois des technologies, Ren Zhengfei, à Forbes.

«Nous soutenons les progrès réalisés par l’iPhone 12 d’Apple [qui] a pu atteindre des vitesses de téléchargement de 1,82 Gbit/s, ce qui en fait le meilleur au monde… Nous avons aidé à construire les meilleurs réseaux 5G dans de nombreuses villes du monde: Berlin, Munich, Madrid, Zurich, Genève, Amsterdam, Vienne, Barcelone, Séoul, Bangkok, Hong Kong, Riyad… Nos réseaux en Europe sont les meilleurs tests de performance des réseaux mondiaux», a-t-il déclaré.

Le patron de Huawei a également félicité Apple pour son hégémonie sur le secteur «haut de gamme», arguant que les équipements pour le réseau de Huawei vont bien avec l'iPhone.

«De nombreux utilisateurs d'appareils haut de gamme en Europe utilisent des iPhones», a-t-il déclaré, «et la façon dont ces téléphones fonctionnent sur nos réseaux en Europe est en fait un signe que nous nous débrouillons également bien. Le fait que les utilisateurs haut de gamme puissent utiliser pleinement l'iPhone 12 sur nos réseaux 5G en Europe témoigne de la qualité de nos réseaux. Cela aide à équilibrer les opinions envers Huawei en Europe.»

Amateur d’Apple

Ce n’est pas la première fois que Ren Zhengfei parle d’Apple de manière positive. En 2019, comme le rappelle le journal, il avait été aperçu avec un iPad et non une tablette de Huawei. La même année, Ren Zhengfei avait admis qu'Apple était «son inspiration et son professeur».

Sa fille, Meng Wanzhou, a été arrêtée en 2018 au Canada et les autorités ont saisi ses iPhone, iPad et MacBook.