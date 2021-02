Un premier rendez-vous chez un coiffeur allemand après confinement vendu pour 422 euros

Un coiffeur de Bayreuth, en Allemagne, a vendu aux enchères son premier rendez-vous d’après confinement pour 422 euros. Cet argent n’est pas destiné à l’enrichir, mais à servir une bonne cause. Cet artisan de 43 ans est en effet membre d'une organisation humanitaire qui s’occupe des enfants. C’est à elle que la somme obtenue ira.

L’Allemand a utilisé la plateforme Ebay et a fixé la date du 1er mars. En plus de ces 422 euros, ses clients et ses amis ont, selon lui, déjà récolté 1.310 euros sous forme de dons, a-t-il fait savoir sur son compte Facebook.

Il offrira l’argent aux enfants

«Je pense qu'il y aura des dons supplémentaires dans les trois prochaines semaines, surtout lorsque nous rouvrirons le 1er mars», a-t-il ajouté.

L'argent devra être remis à l’organisation caritative soutenue par le coiffeur le 15 mars.

Les salons de coiffure sont fermés depuis le confinement imposé en Allemagne le 16 décembre dernier. Les mesures restrictives sont en vigueur jusqu’au 1er mars.