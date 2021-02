En Inde, des parents vendent une de leurs filles pour payer le traitement de l’autre

Une Indienne de 12 ans a été vendue à un homme pour 10.000 roupies, soit 110 euros. D’après le Times of India, ses parents voulaient ainsi payer le traitement de sa sœur aînée atteinte d’une maladie respiratoire.

Un couple de l’État indien d’Andhra Pradesh (sud-est) a vendu sa fille de 12 ans à leur voisin de 46 ans qu’il l’a épousée mercredi 24 février, écrit le Times of India.

À en croire le quotidien, les parents ont d’abord exigé la somme de 25.000 roupies (280 euros), avant de descendre à 10.000 roupies (110 euros).

Quant à la raison qui les a poussés à conclure cet accord, le média écrit que la couple cherchait de l’argent pour pouvoir payer le traitement de sa fille aînée qui souffre d’une maladie respiratoire.

Il cherchait à épouser sa sœur

D’après la police, l’homme qui a acheté l’enfant aurait également fait par le passé des offres à la famille, cherchant à épouser leur deuxième fille après que sa femme l’a quitté suite à une discorde conjugale.

Après que l’accord a été conclu et la fille vendue, l’homme l’a épousée et emmenée chez lui. C’est là que des voisins ont entendu l’enfant crier et pleurer. Ils ont décidé de contacter les autorités pour la protection de l'enfance.

Elles ont retiré la jeune fille à sa nouvelle famille et l’ont placée dans un centre pour enfants. L’homme, lui, a été interrogé et un procès-verbal a été dressé.