Une Russe de 83 ans dans Vogue Italia après avoir vaincu le Covid-19 – photo

Fin 2020, cette aïeule d’une ville de Sibérie en a remontré au Covid-19, malgré des poumons atteints à 60%. En effet, elle s’est rétablie et Vogue, dans son édition italienne, en a fait le symbole du printemps.

Lidia Toutchkova habite à Tcheliabinsk, en Sibérie occidentale. Elle a travaillé comme bibliothécaire toute sa vie et a vaincu le coronavirus à l’âge de 83 ans. Pour cette Journée internationale des droits des femmes, elle est apparue, non sans surprise pour elle et sa famille, sur les pages de l’édition digitale de Vogue Italia.

Ses fille et petites-filles l’ont emmenée à une séance photo la veille du 8 mars. Ce jour-là, la femme était angoisse.

«Pendant le shooting, je lui ai dit quelles possibilités étaient devant elle, qu’elle pouvait devenir mannequin. Et cela m'a poussée à envoyer les photos au magazine Vogue», a raconté à Sputnik la photographe, Alexandra Samatova, dont les images ont été publiées pour la première fois dans Vogue.

Vêtue d’une robe de couleur rose sur la photo, des perles dans la coiffure, elle sourit, tenant une brassée de tulipes.

83-летняя Лидия Тучкова из Челябинска попала на страницы электронной версии итальянского Vogue. Снимок сделала фотограф Саша Саматова, которая и отправила его в журнал: https://t.co/5EHCiIcvpj pic.twitter.com/uLyQXwmLVK — Телеканал 360° (@360tv) March 10, 2021

La petite-fille de Lidia, Evguénia a précisé à l’agence que sa grand-mère avait eu le coronavirus fin 2020. Ses poumons ont été atteints à 60%, «un aller simple» comme le craignaient ses proches.

La famille a réussi à persuader Lidia de faire cette séance photo mais son apparition dans Vogue Italia a été une surprise pour tous.

Centenaires face au Covid

Lors de la première vague, une résidente d’un Ehpad de Marly, âgée de 97 ans, est parvenue à vaincre le virus en quatre jours. Une autre, pensionnaire d’un Ehpad des Yvelines, a guéri du coronavirus sans être hospitalisée. Cette femme agée de 107 ans est née quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Une résidente d’un Ehpad d’Annecy a fêté ses 105 ans lors de la deuxième vague, en décembre dernier, après avoir vaincu le Covid-19 malgré les attentes pessimistes des soignants.