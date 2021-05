«Patriotes, pas partisans»: un Résistant italien raconte pourquoi ils se qualifiaient ainsi

L’Italien Gilberto Malvestuto, membre de la Résistance dans son pays, a accordé à Sputnik une interview à la veille de l’anniversaire de la fin de la guerre de 1939-1945. Il appelle à chérir les valeurs de la liberté et explique pourquoi lui et ses compagnons d’armes se qualifiaient de «patriotes» et non de «partisans».