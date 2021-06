Congés parentaux: la France peut mieux faire, selon l'Unicef

Les pays qui proposent les meilleures politiques de garde d’enfants sont le Luxembourg, l'Islande et la Suède, selon un rapport de l'Unicef qui classe la France en 19e position et, pire, en 22e position pour ce qui est des conditions des congés parentaux.

La France enregistre un certain retard en matière de services de garde d’enfants abordables par rapport à d’autre pays, comme, par exemple, ses voisins, le Luxembourg ou l’Allemagne, constate un document de l’Unicef à l’issue d’un tour d’horizon parmi les 41 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Union européenne (UE).

Ainsi, la France occupe une place médiane – elle arrive 19e – alors que les «meilleurs élèves» sont le Luxembourg, l’Islande, la Suède, la Norvège et l’Allemagne, qui proposent les meilleures politiques de garde d’enfants parmi les pays riches.

«Ces politiques portent notamment sur l'accessibilité, le coût financier et la qualité des services de garde pour les enfants entre la naissance et l'âge scolaire», indique le rapport.

Les pays les mieux classés combinent accessibilité financière et qualité des services de garde d'enfants organisés tout en accordant des congés longs et bien rémunérés aux parents, explique le document.

Congés

En ce qui concerne le critère des congés parentaux, la France est classée 22e. En effet, la France offre désormais un congé paternité plus long que celui de la plupart des pays de l’OCDE et de l’UE, mais les congés des mères demeurent trop courts (18 semaines de congé à plein salaire) au regard des besoins de l’enfant et en comparaison avec les autres pays de l’OCDE, rappelle le document, relevant également «la faible indemnisation du congé parental d’éducation et l’existence d’obstacles culturels et professionnels».

Unicef France recommande de renforcer l’attractivité du congé parental d’éducation en revalorisant son indemnisation et de repenser le rapport à la parentalité au sein de l’entreprise.

Le document fait remarquer en outre que moins de la moitié des pays offrent au moins 32 semaines de congé à plein salaire aux mères et que le congé paternel n’est que rarement sollicité en raison d'obstacles professionnels et culturels.

L’Unicef plaide en faveur d'un congé parental payé d'au moins six mois et d'un accès universel à des services de garde d'enfants de qualité et abordables, de la naissance à l'entrée en première année d'école.

«Donner aux parents le soutien nécessaire pour donner aux enfants une base solide n'est pas seulement une bonne politique sociale, c'est aussi une bonne politique économique», estime Henrietta Fore, directrice générale de l’Unicef.

La France se retrouve cependant 7e en matière d’accès aux services d’accueil du jeune enfant, bien que ce dernier soit marqué par des inégalités.

En France

À compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera allongée à 28 jours au lieu de 14, avec sept jours obligatoires à prendre à la naissance de l'enfant, «une mesure pour une plus grande égalité homme-femme», avait déclaré Emmanuel Macron en septembre 2020. Le reste du congé paternité, soit 21 jours, pourra être pris de manière fractionnée et le parent aura jusqu'au sixième mois de l'enfant pour le poser au lieu de quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

Le congé paternité a été créé en 2002, tandis que le congé parental d’éducation (CPE), inscrit depuis 1977 dans le code du travail, est un dispositif plus rare qui consiste à cesser ou diminuer son activité professionnelle avant les trois ans de l’enfant.

En Russie

Les hommes ont obtenu le droit de prendre un congé paternité allant jusqu’à trois ans en janvier 2007. Toutefois, presque 15 ans plus tard, le congé parental est pris par les pères dans seulement 2% des cas, a indiqué le ministère russe du Travail au journal Rossiïskaya Gazeta.

Les parents peuvent partager ce congé entre eux, le prendre en partie et même alterner. Le montant des allocations, qui seront payées jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 mois, est calculé en fonction du salaire perçu, mais, depuis le 1er février dernier, la somme a un plancher de 7.082 roubles (80 euros) et un plafond de 29.600 roubles (340 euros). Le congé parental peut être pris en totalité ou en partie par la grand-mère, le grand-père et d’autres parents ou tuteurs.

Aux États-Unis

Le pays est l’un des rares au monde à ne pas avoir de politique nationale de congé parental rémunéré. Depuis 1993, les mères et les pères salariés dans des entreprises de 50 employés et plus avaient seulement droit à 12 semaines de congé non payé sans perdre leur emploi. Les nouveaux parents devaient utiliser leurs jours de congé-maladie ou de vacances pour rester plus longtemps auprès de leur enfant.

Toutefois, fin 2019, le Congrès américain a approuvé la mise en place d'un congé parental rémunéré de 12 semaines pour tous les fonctionnaires fédéraux.