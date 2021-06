Coronavirus: 4.000 fans danois appelés à se faire tester après le match Danemark-Belgique

L'appel intervient après que trois cas de la variante Delta hautement transmissible ont été identifiés parmi les fans ayant assisté au match, qui s'est joué jeudi dernier à Parken Stadium de Copenhague.

Selon le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, jusqu'à 4.000 fans dans les sections C 1-4 et C 6-7 pourraient faire partie du groupe à risque.

"Nous avons trois spectateurs du match de football Danemark-Belgique qui ont été testés positifs pour la variante Delta. Quelque 4.000 spectateurs des sections 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la tribune C sont encouragés à passer un test PCR", a écrit Heunicke sur Twitter.

Il n'y a aucune recommandation pour les personnes qui ont assisté au match de s'isoler.

Le variant Delta

Pour le moment, les responsables de la santé se concentrent particulièrement sur la variante Delta.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies prévoit que la variante Delta, originaire de l'Inde, sera la plus dominante et la plus répandue en Europe d'ici la fin août.

Mardi, l’OMS s’était inquiétée de l’assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes de l’Euro-2020, après des hausses de cas de coronavirus aux abords de plusieurs stades.