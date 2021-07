Jean-Marie Bigard, figure de proue du mouvement anti-pass sanitaire, traité de «collabo» par ses soutiens

De nombreux admirateurs de Jean-Marie Bigard, l’un des leaders du mouvement anti-pass sanitaire, l’ont critiqué d'être un «vendu» au gouvernement après que l’humoriste a posté une photo de son spectacle à Fréjus à l’entrée duquel un pass sanitaire avait été demandé.

Jean-Marie Bigard, en tournée à travers la France depuis juin, s’est ouvertement prononcé contre la vaccination anti-Covid et le pass sanitaire. Ainsi, lorsque, à partir du 21 juillet, le dispositif est devenu nécessaire pour accéder aux événements rassemblant plus de 50 personnes, au lieu de plus de 1.000 auparavant, l’artiste a affirmé s’être battu «jusqu’au dernier moment» pour que ses spectacles -le 23 juillet à Fréjus et le 24 à Nice- échappent à cette règle. En vain.

Les amis

Je me suis battu jusqu au dernier moment mais il y aura bien un test sanitaire le 23 juillet a frejus et le 24 juillet a la comedie de nice



J’en suis désolé

Je vous attends nombreux



Merci — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) July 22, 2021

La majorité des commentateurs ont ainsi tiré à boulets rouges sur celui qu’ils appelaient jadis leur leader.

La force des convictions... Baltringue ! — coucou (@aweed) July 25, 2021

«Désolé mais la je ne vous soutient plus, j'espère ne plus entendre sur les médias votre grande gueule…», écrit un internaute alors qu’un autre le qualifie de «honte» pour la France.

Pour un deuxième internaute, l'humoriste est désormais «un vendu», et un autre commentateur est même allé jusqu’à le traiter de «collabo».

Bigard collabo — R. (@T00t00r00) July 24, 2021

Cette position n’est pourtant pas partagée tous les fans du comique, certains essayant de justifier sa démarche en arguant qu’il a aussi besoin de «manger».

Il faut bien qu'il mange ! — Gilbert GUIDO (@GilbertGUIDO3) July 26, 2021

​Mouvement anti-pass sanitaire

Pour le deuxième samedi, de nombreux opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire se sont rassemblés dans plusieurs villes françaises. Selon les chiffres de l'Intérieur, plus de 160.000 personnes ont battu le pavé le 24 juillet contre près de 114.000 samedi dernier. Le mouvement clive la société française: d'après un sondage Ifop, près de 35% des Français le soutiennent, alors que 49% y sont opposés.

Projet de loi adopté

Après des débats dans une ambiance à couteaux tirés dans les deux chambres du Parlement français, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, présenté par le gouvernement suite aux annonces d’Emmanuel Macron du 12 juillet, a finalement été adopté par les députés tard dans la nuit du dimanche 25 juillet.

Bien que légèrement modifié, le texte définitif qui sera désormais soumis au Conseil constitutionnel, contient toutes les principales propositions de l'exécutif, à savoir la vaccination obligatoire des soignants, l’extension du pass sanitaire ainsi qu’un isolement obligatoire de 10 jours pour toutes les personnes testées positives.