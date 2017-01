La Russie pourrait briguer l’organisation des JO-2028

La Russie pourrait présenter sa candidature pour l'obtention des Jeux olympiques d'été de 2028, a déclaré vendredi le président du Comité olympique russe Alexandre Joukov.

Le processus de présentation des demandes pour les JO de 2024 est déjà terminé, c'est pourquoi la Russie ne pourra prétendre qu'à l'organisation des JO de 2028, a-t-il précisé.

Cependant, « ce processus ne commencera pas avant 2020. À l'heure actuelle, il est difficile de le prédire. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'on peut toujours essayer », a répondu le responsable.

Parmi les villes qui pourraient accueillir les JO de 2028, il a cité Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi.

La capitale des JO de 2024 sera choisie en septembre prochain à Lima. Parmi les candidats, on trouve Los Angeles, Paris et Budapest.

