Corées: le Sud et le Nord défileront sous un drapeau commun à l’ouverture des JO 2018

Les représentants des deux Corées se sont entendus pour faire défiler ensemble leurs délégations lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang le 9 février, annonce l'agence Yonhap à l'issue des négociations menées ce mercredi.

Les délégations se sont également mises d'accord pour ne former qu'une seule équipe féminine de hockey sur glace et pour utiliser la station de ski du col Masik, sur la côte est nord-coréenne. Par ailleurs, un événement culturel conjoint sera organisé au mont Kumgang, en Corée du Nord

Une délégation sud-coréenne sera envoyée au Nord entre les 23 et 25 janvier pour évaluer le terrain. Des Nord-coréens rendront pour leur part visite à leur voisin du sud entre les 25 et 27 janvier pour inspecter les stades et l'ensemble des infrastructures.

Trois représentants de chacune des Corées participaient mercredi à ces entretiens de travail à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre (1950-53), portant sur le nombre d'athlètes et autres sujets logistiques.

Séoul cherche de longue date à présenter cet événement comme les «Jeux de la paix» dans un contexte de tensions exacerbées autour des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Le dialogue qui vient de s'ouvrir témoigne d'un apaisement notable des relations.