Des médias US percent le secret des patineuses russes et ce n'est pas le meldonium

Des journalistes américains croient savoir pourquoi les patineuses artistiques russes Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva ont remporté un tel succès en devenant les principales candidates aux médailles d'or des JO 2018.

Retrouvez plus d'articles sur les JO-2018 dans notre dossier spécial

Selon le site de la chaîne de télévision sportive américaine ESPN, le secret du succès des sportives russes réside dans la compréhension du système de jugement dans le patinage artistique.

«L'une des raisons de la domination des patineuses russes est le fait qu'elles ont très bien compris le fonctionnement du système de notation dans leur discipline. La plupart des patineurs répartissent uniformément les sauts tout au long de leur programme, tandis que les Russes les exécutent à la fin et totalisent plus de points. En outre, les trois patineuses russes — Alina Zagitova, Evgenia Medvedeva et Maria Sotskova — ont réalisé les sauts en levant les mains au-dessus de la tête, ce qui leur garantit également un bonus», estime ESPN.

Le 21 février, Alina Zagitova, âgée de seulement 15 ans, a établi un nouveau record du monde avec un score de 82,92 points. Elle a battu celui d'Evgenia Medvedeva, 18 ans, qui avait obtenu 81,61 points, améliorant ainsi son dernier record du monde.

La Toile s'était précédemment extasiée au sujet des numéros des deux Russes.

#JeuxOlympiques Alina Zagitova: juste une merveille à voir patiner même si on ne court pas après le patinage artistique!!!! Bravo bravo bravo!!!!! 🤩😃🤩😃🤩

Après le slopstyle masculin, le ski de bosse féminin, serais ce les jeux olympiques de la jeunesse??? 👍🏻👍🏻👍🏻😉 — BOMBER67 (@BOMBERSCANDELA) 12 февраля 2018 г.

«Un numéro fantastique! Bravo!»

Le programme libre en patinage artistique aura lieu le 23 février.