Une jeune Russe réalise le premier quadruple boucle piqué du patinage féminin (vidéo)

La patineuse russe Alexandra Trusova, 13 ans, a accompli samedi un quadruple boucle piqué lors des championnats du monde juniors à Sofia, en Bulgarie, devenant ainsi la première à réaliser ce saut en compétition internationale dans l’histoire de patinage féminin.

Pendant son programme libre à Sofia, Trusova a également réalisé un quadruple salchow, qui était jusqu’ici le seul saut à quatre rotations chez les femmes. Seules deux patineuses — Aleksandra Trusova et la Japonaise Miki Ando — réalisent cette figure en compétition.

A Sofia, Trusova est devenue championne du monde juniors, devant sa compatriote Alena Kostornaya et la Japonaise Mako Yamashita.

En décembre dernier, Alexandre Trusova avait déclaré à Sputnik: «Je veux être la première au monde à réaliser une figure, voilà pourquoi j’apprends le triple axel et le quadruple boucle piqué et les autres quadruples sauts».

Elle avait déjà réussi un quadruple boucle piqué lors d’un entraînement en décembre 2017, mais n’a encore jamais réussi à le faire en compétition.

Trusova s’entraîne chez Eteri Tutberidze. Cette «dame de fer» du patinage artistique russe dirige une vraie «fabrique» de superstars parmi lesquelles figurent Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva, respectivement championne et vice-championne des Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang et Julia Lipnitskaya, championne olympique par équipes des Jeux olympiques 2014 de Sotchi.

Chez les hommes, la première prestation officielle du quadruple boucle piqué est associée au Canadien Kurt Browning qui a été inscrit au Livre Guinness des records.