Mountain of Hell devient un enfer: la chute massive de vététistes dans les Alpes – vidéos

La 20e édition de la course de VTT Mountain of Hell, sur le glacier des Deux Alpes, s’est transformée en une chute énorme de centaines de participants. Plusieurs vidéos de cet incident spectaculaire ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux.

Dimanche 30 juin 2019, le glacier des Deux Alpes, à 3.400 mètres d’altitude, a été le théâtre d’une chute massive de centaines de vététistes participant à la 20e édition de la course de VTT Mountain of Hell. L’incident s’est produit peu après le début de la course en haut de la montagne. Des vidéos spectaculaires montrent comment les premières chutes ont entraîné une avalanche collective de vélos.

Normalement, la course se compose d’une descente de 25 kilomètres (2 500 mètres de dénivelé négatif) qui se termine au village de Vénosc, à 900 mètres d’altitude.

Malgré la vitesse de certains participants, atteignant jusqu’à 100 km/h, la compétition n’a pas connu de blessés graves. Cela peut être considéré comme un miracle, surtout en regardant les vidéos de l’incident, y compris les images d’une caméra embarquée qui montre le premier à être tombé sur le glacier.

La course a été remportée par l'Annécien Kilian Bron. Pour le freerider, c’est déjà le deuxième titre pour cette course infernale.

«L'année dernière, je me rappelle, on était à environ 125 km/h sur le glacier, il y avait 1.000 personnes autour de moi. Il fallait être dedans, pas le choix», a raconté le pilote professionnel à Franceinfo. «C'est beaucoup d'anticipation et il ne faut pas se laisser aller par l'adrénaline. Sinon, tu fais n'importe quoi. Il faut se raisonner, faire les choses intelligemment pour finir devant».