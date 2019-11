«Chaque jeu a sa fin»: Khabib Nurmagomedov intrigue ses fans avec une phrase vague

Bien que tous les amateurs d’arts martiaux mixtes attendent avec impatience les prochains combats de Khabib Nurmagomedov, ce dernier a de nouveau évoqué la fin de sa carrière.

Cette fois-ci, il a publié sur Instagram un selfie, où il pose avec des lunettes noires, qu’il a accompagné d’une phrase mystérieuse.

«Il est impossible de jouer constamment, chaque jeu a sa fin. Sois toi-même, je t’assure c’est mieux», a-t-il écrit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 3 Ноя 2019 в 7:30 PST

Prochaines rencontres de Khabib Nurmagomedov

Mi-octobre, le combattant russe a indiqué dans une interview à Arab News qu’il voulait prendre sa retraite «dans deux ans», car il ne veut pas «se battre tout sa vie» et en plus il est «impossible de rester invincible et incontesté» étant donnés les jeunes combattants ambitieux qui arrivent.

Au mois de mars, Abdoulmanap Nurmagomedov, le père et entraîneur du champion russe, a parlé de trois combats que son fils devrait avoir avant la fin de sa carrière. Compte tenu que le 8 septembre il a défendu à Abou Dabi son titre de champion des poids légers de l’UFC face à Dustin Poirier, il lui reste donc deux combats. Parmi ses adversaires les plus probables figure l’Américain Tony Ferguson. Leur rencontre a déjà été reportée six fois, mais le patron de l'UFC, Dana White, a récemment annoncé que leur combat devrait avoir lieu en mars ou avril prochain.