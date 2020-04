Ronaldinho donne sa première interview depuis son incarcération

Arrêtée pour usage de faux passeports, l'ancienne star du football brésilien est sortie de prison avec son frère après y avoir passé 32 jours. Il est depuis assigné à résidence à Asuncion, au Paraguay. Ronaldinho s’est confié au journal ABC Color sur sa détention et l’affaire dans laquelle il est impliqué.

Ronaldinho, ex-star du football brésilien, a été interviewé dimanche 26 avril pour la première fois depuis son arrestation au Paraguay

Début mars, l'ex-joueur du FC Barcelone, de l'AC Milan et du Paris SG et son frère ont été emprisonnés depuis plus d’un mois au Paraguay pour usage de faux passeports. Ils sont désormais assignés à résidence dans un hôtel d’Asuncion.

Collaboration à l’affaire

Dans une interview au quotidien local ABC Color, Ronaldinho a déclaré qu'il était venu au Paraguay pour ouvrir un casino en ligne. Cependant, il a indiqué qu’il ne savait pas que son passeport était faux.

«Nous avons été complètement surpris d'apprendre que les papiers étaient faux, a-t-il expliqué. Depuis lors, notre intention a été de collaborer avec les tribunaux pour clarifier la situation comme nous le faisons depuis le début. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons tout expliqué».

Le Brésilien a ajouté qu’il avait été choqué en apprenant la nouvelle de son incarcération. Il a souligné qu'il priait et croyait sincèrement en la fin prochaine de cette affaire.