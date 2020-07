Sur une jambe avec 45 kg sur le dos: le record du monde de pompes établi par un Français

Éric Lejeune, originaire de Berck (Pas-de-Calais), aujourd’hui installé au Tréport (Seine-Maritime), a battu le 17 juillet le record du monde de pompes sur une jambe avec un poids sur le dos, relate La Voix du Nord.

Le livre Guinness répertorie depuis 1955 tous les records du monde, dont les performances sportives individuelles hors du commun. Aujourd'hui, c’est à M.Lejeune, 45 ans, d’y inscrire sa performance et donc son nom. À Fresquiennes (Seine-Maritime), il a officiellement réalisé le plus grand nombre de pompes jamais établi en moins d’une minute, sur une jambe et avec un poids d’environ 45 kilos sur le dos.

Sous des regards attentifs

Alors que le record précédent était de 25, le Français a fait 31 pompes. Pour être homologuée et donc inscrite dans le Livre Guinness des records, la performance est désossée par un implacable jury britannique. L’exploit a été réalisé sous le regard du maire de la commune et d’un coach sportif, mais aussi de deux caméras qui filmaient en continu , avec un angle latéral un autre frontal.

Le nouveau recordman a reçu la réponse quelques jours plus tard, puis a d’obtenu son certificat Guinness.

Un amour de longue date

La passion d’Éric pour les pompes date de son enfance, raconte le média. Il montrait déjà ses capacités en la matière à l’école. Il se passionnait également pour les films de Jean-Claude Van Damme, d’Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone.

En 2016 et 2018, il a tenté deux premiers records de pompes qui n’ont pas été homologués. Aujourd'hui, il est couronné de succès.

L’homme s’est entraîné pendant de longs mois dans son lotissement du Tréport avant de réaliser son exploit. Il n’a donc pas été impacté par la fermeture des salles de sport, précise Actu Normandie.



Il a désormais un nouveau défi en tête: le record mondial de pompes sur les poings et sur une jambe. Un défi qu’il tentera de relever à la fin de l’année.