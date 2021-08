Pas assez de followers pour le contrat: la capitaine de l'équipe de France de natation lâchée par son équipementier

La nageuse Mélanie Henique, éliminée en demi-finale du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo, a failli participer aux épreuves sans maillot de bain. Son équipementier n'a pas voulu renouveler son contrat sans qu'elle atteigne les 10.000 abonnés sur Instagram, a dénoncé l’ancienne nageuse Sophie Kamoun lors de l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC le 8 août.

«Juste avant les Championnats d’Europe, qui ont été disputés au mois de mai, elle a demandé à son partenaire équipementier de reconduire d'un an son contrat qui se terminait fin 2020 pour éviter de changer son maillot de bain trois ou quatre mois avant les Jeux, car c'est toujours compliqué de changer d'équipementier. Et on lui a répondu "on te reconduira ton contrat d’un an supplémentaire quand tu auras 10.000 followers sur Instagram"», a raconté celle qui fut finaliste aux JO de Los Angeles en 1984.

Et si vous pouviez aller la suivre sur Instagram, ce serait cool. Elle est à 9300. Elle offrira une combinaison (puisqu’elle en aura) au 10 000e ! https://t.co/gSSWwRkAMk — Sophie Kamoun - OLY (@sophiekamoun1) August 8, 2021

​«Elle a été obligée d'emprunter son maillot de bain à [la Danoise] Pernille Blum.»

Un autre cas similaire

«On galère terriblement financièrement, ne serait-ce que pour se préparer correctement», a martelé l’ex-sportive.

Dans les pages du Parisien, Sophie Kamoun s’indigne contre «certaines marques» qui «préfèrent un sportif influenceur plutôt qu’un médaillé olympique». Et de rappeler l’histoire d’un autre nageur, David Aubry: «Il a demandé un contrat à une marque de complément alimentaire. On lui a répondu tout simplement qu’il n’était pas assez influent sur les réseaux sociaux… Alors qu’il va aux Jeux olympiques».

Des chiffres inaccessibles

En effet, le modeste nombre d’abonnés de la nageuse de 28 ans est incomparable avec les plus de 4,5 millions de followers de Tibo Inshape, star des influenceurs fitness, mais qui n'est pas sportif professionnel, et les 7,9 millions d’abonnés et un milliard de vues de sa chaîne YouTube.

Grâce au soutien de Sophie Kamoun et des internautes, Mélanie Henique a fini par attirer plus de 17.000 abonnés sur Instagram. Reste à savoir si leur nombre restera plus important que ses performances dans la piscine.