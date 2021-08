Messi au PSG: à qui profite l’arrivée de la star argentine?

Les supporters du PSG ne sont pas les seuls à se réjouir de l’arrivée de Lionel Messi au club parisien. Hormis le club de Ligue 1 lui-même, qui a réussi faire venir le célèbre joueur en cinq jours seulement, ce sont également les acteurs de l’audiovisuel chargés de diffuser les matchs du championnat français et celui des clubs européens qui sont censés en tirer profit, relate Le Monde. La présence de l’Argentin lors des matchs est notamment susceptible d’attirer un plus grand nombre de téléspectateurs, prêts à payer l’abonnement pour regarder l’icône du foot jouer avec le maillot du PSG.

«C’est une aubaine supplémentaire et extraordinaire», estime l’économiste Pierre Rondeau, codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, interrogé par le quotidien.

Amazon, Canal+…

Il s’agit en premier lieu d’Amazon qui, pour la première fois dans l’histoire du football français, a gagné début juin les droits de diffuser la Ligue 1, dépassant notamment Canal+ désormais privée de sa position de force dans le domaine.

Selon Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, interrogé par Le Monde, l’acquisition par le colosse américain des droits pour le championnat français a déjà été «un très bon coup» mais, avec Messi au PSG, «ça devient le coup du siècle».

Selon la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Canal+ ne contient qu’un lot rassemblant seulement 20% des matches du championnat français. Le groupe diffusera en revanche des matchs de la coupe européenne pour le cycle 2021-2024, dont deux meilleures affiches. Ainsi, le géant français de l’audiovisuel, tout comme BeIN Sports et RMC Sport, co-diffuseurs avec la filiale de Vivendi de la Ligue des champions, pourront eux aussi bénéficier de l’arrivée de Messi au PSG.

«Occasion immanquable»

Puisqu’au moment de la signature de l’accord, Messi avait déjà officialisé son départ du FC Barcelone et, donc, était libre, aucune indemnité de transfert n’a dû être payée. Mais l’arrivée de la star au PSG a évidemment son coût et pas le moindre. D’après le contrat fraîchement conclu, la vedette argentine percevra entre 30 et 35 millions d’euros par an, sans compter les bonus individuels et collectifs, indique Le Parisien.

Dans le même temps, la nouvelle recrue du club appartenant depuis 2011 à Qatar Sports Investments (QSI) va probablement également lui rapporter gros, notamment grâce à des revenus supplémentaires. D’après Virgile Caillet, délégué général de l’Union Sport et Cycle, première organisation professionnelle de la filière sport, interrogé par RMC Sport-BFM TV, c’est «une occasion immanquable» pour le PSG.

«Dès que vous le [Lionel Messi, ndlr] recrutez, vous avez un nombre de revenus additionnels presque mécanique: produits dérivés, billetterie, partenaires», argumente-t-il. Le fait que, selon l’AFP, le site de la boutique en ligne de PSG s’est retrouvé en rupture de stock quelques heures seulement après la mise à disposition des maillots de Messi, ne fait que confirmer cette hypothèse.

Également contacté par RMC Sport-BFM TV, le fondateur de la boutique d’influence et de communication stratégique GRK Impact & Comms, Grégoire Kopp, partage le même avis en disant que «c’est tout le pari que fait le PSG».

«Lionel Messi rapportait directement et indirectement 30% des revenus du Barça. […] Ça ouvre de nouveaux marchés», souligne-t-il.

Le transfert éclair de Messi

Ce transfert historique s’est fait en moins de cinq jours. L’annonce officielle du départ du sextuple Ballon d'Or du Barça où il a passé plus de 20 ans, est tombée le 5 août. Le club catalan l’a annoncé dans un communiqué précisant que «l’accord trouvé» entre le Barça et l’un des meilleurs joueurs de foot du monde «ne pourra[it] pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels».

Dès le lendemain, les rumeurs concernant l’arrivée éventuelle de Messi au PSG ont commencé à circuler. Lors d’une conférence de presse émouvante, organisée le 8 août, au cours de laquelle Messi a fait ses adieux au club sans pouvoir retenir ses larmes, le footballeur a confirmé que son arrivée au PSG était une «possibilité». Le 10 août, la messe était dite.

«Je me sens incroyablement heureux»

Accueilli chaleureusement par des centaines de supporters à l’aéroport du Bourget le 10 août, le footballeur s'est montré à une fenêtre avec un T-Shirt floqué de l’inscription «Ici c'est Paris» pour saluer la foule.

Lors d’une conférence de presse tenue ce 11 août depuis le Parc des Princes, Messi est revenu sur l’accueil qu’il a reçu à son arrivée, se disant «incroyablement heureux».

«L'accueil que j'ai reçu a été merveilleux. Je me sens incroyablement heureux. J'ai hâte de commencer avec mes coéquipiers», a déclaré l’icône mondiale du ballon rond.