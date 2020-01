Un requin et un plongeur dansent enlacés dans un aquarium de Saint-Pétersbourg - vidéo

Si on vous demande quelle scène de dessin animé est la plus touchante, beaucoup se souviendront de la mort de Mufasa devant le lionceau Simba dans Le Roi Lion de Disney. Bien que ce film d'animation ait vu le jour il y a plus de 25 ans, cette scène ne cesse de susciter de la compassion pour le petit Simba... et pas seulement chez les êtres humains!