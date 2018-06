À la russe: en kokochnik, Natalia Oreiro chante et danse pour le Mondial (vidéo)

La vedette des feuilletons latino-américains Natalia Oreiro a présenté le clip officiel de sa chanson United by love qui avait été enregistrée pour la Coupe du Monde 2018.

Sur la vidéo, on voit Natalia danser le fameux kokochnik russe et chanter une chanson qui appelle à se réunir en paix.

La chanson United by love est un mélange de trois langues: anglais, espagnol et russe. Elle marie également différents genres musicaux dont la pop, la cumbia et le candombe qui sont complétés par des instruments russes tels que le garmon et la balalaïka.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.