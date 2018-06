5 anecdotes du Mondial 2018 qui vont vous faire sourire

Une femme âgée russe qui a essayé de parler avec un journaliste brésilien lors de son direct, des touristes suisses qui se sont trompés de ville etc. La Coupe du Monde en Russie ne fait que commencer mais beaucoup de curieux incidents sont déjà arrivés. Voici les histoires les plus curieuses de la première semaine du Mondial.

La Coupe du Monde de football a débuté jeudi dernier à Moscou avec une cérémonie d'ouverture grandiose et un match d'ouverture remporté par la Russie face à l'Arabie saoudite sur le score de 5 à 0. Sputnik vous présente les moments les plus insolites de la première semaine du Mondial.

Désolé, cher prince

Après le premier but de l'équipe russe contre l'Arabie saoudite, Vladimir Poutine et le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'ont pas pu réfréner un haussement d'épaules de désolation devant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Ce moment a été filmé et il est devenu le premier mème de la Coupe du Monde, suscitant de vives réactions sur le Net.

​Le fan mexicain en carton

La femme d'un supporteur mexicain n'a pas autorisé celui-ci à se rendre en Russie pour la Coupe du Monde. Ses amis ont trouvé une solution. Ils sont partis en voyage avec une silhouette en carton le représentant grandeur nature. Les photos de ces véritables amis deviennent virales sur la Toile.

Tremblement de terre artificiel

Comment dit-on «direct» en russe?

Une personne russe du troisième âge a fait craquer un journaliste brésilien en essayant de lui parler en russe, qu'il ne comprenait bien sûr pas, lors de son direct. La vidéo est devenue virale partout dans le monde.