Triomphe des Bleus: entre «émotions magiques» et «passation de pouvoir Macron/Mbappé»

Une victoire spectaculaire, un match tendu - les spectateurs de tous les coins du monde, pas seulement les Français et les Croates, ont eu une soirée riche en émotions ce dimanche. Le peuple français ne cesse d'exprimer sa fierté de son équipe nationale tant dans les rues de Paris et de Moscou que sur les réseaux sociaux.

Les Bleus, devenus champions du monde de football pour la deuxième fois après 1998, font et feront certainement encore beaucoup parler. Ils continuent de crier leur joie dans les rues de Moscou, dans le métro, et ne négligent pas l'espace médiatique non plus.

Le geste du Président de la République a notamment suscité un nombre de remarques et certains ont supposé sa possible portée:

D'autres ont vu dans le geste d'Emmanuel Macron une toute autre chose.

​Édouard Philippe n'a pas non plus caché ses émotions après la victoire.

Champions du monde 🇫🇷🇫🇷!!!

Quel match!

Quel mondial!

Quelle équipe!

Vous faites la fierté de votre pays, bravo @equipedefrance!#FRACRO — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 июля 2018 г.

La plupart des utilisateurs s'accorde pour dire pendant ce temps que le sentiment régnant ce soir peut être décrit comme magique.

​Certains se rappellent la première victoire de l'équipe de France, dans le cadre de la Coupe du Monde 1998.

Alors que d'autres suggèrent quelles conséquences les derniers événements pourraient entraîner.

Allô Édouard?

C’est bon dès demain on lance les ordonnances pour supprimer la sécu et passer la retraite à 70 balais!

On est les champions!#FRACRO pic.twitter.com/gQimwCGVWJ — Ben (@beestoufly) 15 июля 2018 г.



Plusieurs ont blagué avec une douce ironie que, lors du match, les Bleus avaient inscrit deux buts dès le début… sans réellement les tirer. Et se sont réjouis du fait qu'ils avaient eu la chance de regarder le match spectaculaire.

La France

0 tirs 2 buts #FRACRO pic.twitter.com/TvANWe5hQJ — Je l'ai dit BORDEL FC (@PitthousK) 15 июля 2018 г.

#FRACRO le seul match que j'ai regardé dans ma vie, j'crois que j'vais regarder tous les matchs de l'équipe de France maintenant — Léa André (@mademoiselle834) 15 июля 2018 г.

L'attention d'autres a été attirée par ce qui s'était passé après le match.

La pluie battante a aussi fait l'objet de discussions des utilisateurs.

​En somme, c'est en ces termes que les supporters décrivent la soirée historique où la France s'est offerte son second titre mondial de football.

Indescriptible

Irrépressible

Incroyable

Inimitable

Imprescriptible

Impensable

Implacable

Imbattable

Inclassable

Indestructible

Infini



Inoubliable



Merci#FRACRO — Guillaume Blardone (@gblardone) 15 июля 2018 г.

​Ce dimanche était la troisième finale de Coupe du Monde disputée par la France, après celles de 1998 et 2006, et voilà que les Bleus se sont imposés sur le score de 4:2 devant plus de 78.000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou. Antoine Griezmann a été reconnu homme du match.

Le Mondial 2018 s'est déroulé du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'était la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.