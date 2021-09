https://fr.sputniknews.com/20210926/leurope-vit-toujours-dans-le-paradigme-colonial-estime-zakharova-1051875021.html

L’Europe vit toujours dans le paradigme colonial, estime Zakharova

L’Europe vit toujours dans le paradigme colonial, estime Zakharova

L’attitude européenne envers d’autres pays se fonde sur une vision coloniale du monde, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Le... 26.09.2021, Sputnik France

L’Europe développe toujours ses relations internationales dans le paradigme du colonialisme, a annoncé ce dimanche 26 septembre à la chaîne de télévision Rossiya 1 la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Au cours de l’émission en direct, l’animateur a évoqué un des sujets discutés la veille par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrel, dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Onu.Afrique, "notre endroit"Selon Sergueï Lavrov, en parlant des relations avec divers pays africains, M.Borrel a demandé à Moscou de "ne pas travailler" sur ce continent dans le domaine de la sécurité, parce que c’est "notre endroit", c’est-à-dire une région sous l’aile de l’UE.En commentant cette information, l’animateur s’est demandé que le chef de la diplomatie européenne avait peut-être oublié qu’on ne vivait plus à l’époque coloniale.Elle a ajouté que l’Occident s’octroyait le droit de s’occuper du sort du monde, même si le monde ne le lui demandait pas.Mme Zakharova a également rappelé que le respect du droit international, et tout d’abord de la Charte de l’Onu, était l’un des points majeurs évoqués par la Russie à l’Assemblée générale de l’Onu, pour garantir la stabilité et la sécurité internationales.Dossier malienSamedi 26 septembre, au sein du siège de l’Onu, Sergueï Lavrov a commenté les déclarations européennes sur la présence russe au Mali.Le ministre a expliqué aux journalistes que les autorités maliennes avaient demandé l’assistance d’une société paramilitaire privée russe, après que les soldats français ont échoué à faire reculer les terroristes.Dix jours plus tôt, le 15 septembre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déjà affirmé que Moscou ne négociait aucune présence militaire au Mali.

DUCLOS Et les USA dans le paradigme impérialiste. Mais c'est terminé grâce à la Chine communiste qui libérera la planète du capitalisme. 8

Jean Airalbol c’est "notre endroit" ??? manque pas de culot ce Josep Borrel…Bravo Mme Maria Zakharova, ces gens là il faut les recadrer assez souvent. 6

