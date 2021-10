https://fr.sputniknews.com/20211005/snowden-se-felicite-dun-monde-plus-sain-pendant-la-deconnexion-de-facebook-1051997989.html

Snowden se félicite d’un monde "plus sain" pendant la déconnexion de Facebook

Snowden se félicite d’un monde "plus sain" pendant la déconnexion de Facebook

La panne massive de Facebook et Instagram qui a affecté lundi plusieurs milliards d’utilisateurs a réjoui le lanceur d’alerte Edward Snowden car, selon lui... 05.10.2021, Sputnik France

2021-10-05T11:23+0200

2021-10-05T11:23+0200

2021-10-05T11:23+0200

facebook touché par une panne géante

edward snowden

facebook

panne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1046085136_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4a11c1cda531db473f790a38f8ef7735.jpg

L’ex-employé de la CIA Edward Snowden a réagi via Twitter à la panne qui a touché lundi 4 octobre Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger, dont le fonctionnement n’est revenu à la normale que dans la nuit.Panne de FacebookLundi, les utilisateurs de Facebook, de son application de partage de photos Instagram et de ses applications de messagerie WhatsApp et Facebook Messenger ont fait état d’une panne d’envergure.Selon le site Downdetector, qui suit les pannes et les déconnexions des services numériques, les premiers signalements d’incidents sont parvenus après 17h34 (heure française). Les utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que du Canada, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Italie et de France ont été les plus touchés. Ces signalements étaient largement moins nombreux vers minuit.Downdetector a affirmé qu’il s’agissait de la panne "la plus importante qu’il ait jamais observée".Les excuses de FacebookFacebook a indiqué tard lundi soir dans un communiqué que la panne majeure de ses réseaux et messageries avait été causée par un "changement de configuration défectueux" de ses serveurs qui a empêché ses utilisateurs d'accéder à la plateforme, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger pendant environ sept heures.En s’adressant "à toutes les personnes et entreprises du monde entier qui dépendent de nous", les ingénieurs de Facebook se sont dits "désolés pour les désagréments causés par la panne d'aujourd'hui sur nos plateformes" et ont présenté leurs "excuses à ceux qui ont été affectés".Suite à cette panne, le cours de l’action Facebook a chuté de près de 6% au cours de la journée. Le fondateur du réseau social Mark Zuckerberg a perdu près de sept milliards de dollars.Témoignage d’une lanceuse d’alerteCette panne est survenue au lendemain de la prise de parole sur CBS d’une lanceuse d’alerte, Frances Haugen. Ancienne ingénieur-chef de produit chez Facebook, elle a fait fuiter de nombreux documents internes et a accusé le groupe de "[choisir] le profit plutôt que la sûreté" de ses utilisateurs.Elle a confié qu'au cours de son passage sur Facebook, elle avait vu "des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook".Dans un article publié mi-septembre dans le Wall Street Journal, le quotidien a révélé, sur la base de ces informations, que l'entreprise effectuait des recherches sur son réseau social Instagram depuis trois ans pour en déterminer les effets sur les adolescents.L’AFP indique qu’elle doit être interrogée ce mardi par les élus américains lors d'une audition consacrée à l'impact de Facebook et Instagram sur les jeunes utilisateurs, une semaine après une longue séance de questions des sénateurs adressées à Antigone Davis, responsable de la sécurité et de l'enfance au sein de la firme.

Jacques BELLE >>> délire d'initié <<< en électronique, comme dans d'autres domaines, lorsque le bruit de fond est trop important on perd l'essentiel du message. Bien sûr il existe des techniques sophistiquées pour extraire le vrai du faux mais cela demande de bonnes compétences dans le traitement des signaux . 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

edward snowden, facebook, panne