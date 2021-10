https://fr.sputniknews.com/20211006/mariani-sur-les-pandora-papers-leurope-taxe-a-des-niveaux-incroyablement-eleves-1052010375.html

Mariani sur les Pandora Papers: l'Europe "taxe à des niveaux incroyablement élevés"

La fraude fiscale est "aussi ancienne que la fiscalité". Commentant pour Sputnik l'enquête des Pandora Papers, Thierry Mariani ne trouve rien d'étonnant dans... 06.10.2021

Dernière œuvre du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), les Pandora Papers contiennent des documents mentionnant des dizaines de politiciens, actuels ou anciens, et des centaines de fonctionnaires, et mettent au jour plus de 29.000 sociétés offshore.Pour le député européen Thierry Mariani (RN), le problème de l’évasion fiscale en Europe est plutôt une conséquence d’un niveau élevé de taxation.Bercy s’est engagé à vérifier la présence ou non de résidents fiscaux français parmi les personnes mentionnées dans les Pandora Papers, a pour sa part réagi auprès de l’AFP le ministre de l'Économie Bruno Le Maire."Optimisation" des profitsLes États devraient décider ensemble de ce qu'il faut faire des paradis fiscaux, estime Thierry Mariani.Pour que les citoyens respectent leurs dirigeants politiques, "la corruption et l'évasion fiscale dans le monde politique doivent être combattues sérieusement", insiste-t-il."S'il y a fraude fiscale, un homme politique doit être puni comme tout autre citoyen, ni plus ni moins, et bien sûr il doit au moins voir son mandat politique remis en cause. Dans ces dossiers Pandora, pour ce que j'en ai lu jusqu'à présent, il n'y a pas d'accusation spécifique de fraude fiscale pour les personnalités qui ont été mentionnées. La justice doit faire son travail", poursuit l’eurodéputé.Refuge fiscal américainÀ la question de savoir s’il faut s’attendre à une enquête profonde de la part des autorités américaines après que le pays a été désigné comme un important paradis fiscal, l’ex-ministre dénonce une "hypocrisie […], une grande caractéristique de la vie publique américaine".Pour autant, l'Europe n’est pas en reste "avec le Luxembourg, la Suisse et d'autres pays spécialisés dans l'optimisation fiscale créative, parfois jusqu'à la fraude fiscale", conclut-il, rappelant un autre scandale financier, Luxleaks, concernant les autorités fiscales luxembourgeoises.Les révélations des Pandora PapersDans le cadre de cette enquête, l’ICIJ a analysé 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers. Ces nouvelles révélations suivent les Offshore Leaks, Panama Papers et China Leaks.Au total, 600 Français apparaissent dans les Pandora Papers, d’après Le Monde qui a eu accès aux données confidentielles de l’enquête. Cependant, certains d’entre eux peuvent être résidents fiscaux d'autres pays.

