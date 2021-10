https://fr.sputniknews.com/20211008/pourquoi-la-hausse-des-prix-du-gaz-en-europe-ne-profite-pas-a-la-russie-1052063135.html

Pourquoi la hausse des prix du gaz en Europe ne profite pas à la Russie?

En dépit des voix voulant que la Russie soit la grande gagnante de la flambée des prix du gaz en Europe, un analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique... 08.10.2021, Sputnik France

2021-10-08T21:11+0200

2021-10-08T21:11+0200

2021-10-08T21:16+0200

crise du gaz 2021

russie

gazprom

pétrole

économie

gaz

énergie

politique

énergie éolienne

énergie solaire

Alors que certains acteurs de la scène internationale pointent du doigt la Russie, en faisant allusion qu’elle aurait joué un rôle dans l’actuelle crise du gaz, comme si Gazprom profitait de la flambée des prix du gaz en Europe, Igor Iouchkov, analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale, au micro de Sputnik, a expliqué que la Russie elle-même ne profitait pas de cette situation, car "quand le prix devient très élevé, alors ça commence à tuer la demande".Il n’est pas le seul qui affirme que la Russie est également affectée par cette flambée des prix. Notamment, la hausse des prix de l’énergie en Europe est une source de préoccupation pour la Banque centrale de Russie, parce que cela pourrait avoir un impact sur l'inflation importée, selon son vice-président Alexeï Zabotkine. Enfin, Vladimir Poutine a lui-même assuré le 6 octobre, lors d'une réunion avec les responsables du secteur énergétique russe, que "nous n'avons pas besoin d'une telle agitation spéculative. Comme on le sait, il y a d'autres événements désagréables derrière ces agitations".Parmi d’autres raisons qui expliquent pourquoi la Russie n’a pas besoin des prix du gaz si élevés figure la concurrence avec d’autres sources d’énergie, selon l’analyste russe. Dans le contexte des prix trop élevés sur le gaz, les Européens se tourneraient plus vers les sources d’énergie renouvelables, laissant le gaz derrière, selon lui.Qui sont les coupables?Selon l’expert dans le domaine énergétique, les sources d'énergie renouvelables sont notamment responsables de la situation actuelle en Europe. Ou plus précisément, la politique de leur développement accéléré. L'Union européenne a exercé des pressions sur l'énergie traditionnelle et a contraint les entreprises à mettre leurs installations hors service, rappelle Igor Iouchkov.Il détaille que, dans le bilan énergique, les sources d'énergie renouvelables ont occupé une place prioritaire, ce qui veut dire que toute l’énergie produite par ses sources a été vendue en premier. Et puis, s’il y a encore de la demande, ils se tournent vers l’énergie traditionnelle, notamment le gaz ou le charbon. Cela a poussé de nombreuses entreprises à fermer.Néanmoins, selon analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale, d’après les premières déclarations des responsables européens sur la question, cette expérience ne leur a rien appris, car ils martèlent qu’il faut continuer à encore plus développer les énergies renouvelables pour que la situation se stabilise.Et jusqu’à quand la crise?Il est fort probable que les prix du gaz, qui enchaînent les records historiques, ne baissent pas avant le printemps, estiment de nombreux responsables politiques européens. D’après l’interlocuteur de Sputnik, la demande sera élevée pour le gaz et le prix sera élevé pendant toute la saison hivernale, environ jusqu’au "mois de mars-avril 2022".Interrogé sur les raisons qui expliquent que les Européens n’aient pas prévu de remplir leurs stocks avant l’arrivée de la saison de chauffage, l’analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale a détaillé au micro de Sputnik que l’Union européenne avait du mal à évaluer la situation quand les prix du gaz ont commencé leur montée durant l’été, s’établissant à 400 voire 500 dollars pour 1.000 mètres cubes. Ils ont estimé que cela serait un grand risque d’acheter du gaz à de tels prix, ajoute-t-il. Toutefois, maintenant ce prix a atteint des niveaux supérieurs, et ils n’ont plus le choix avec la prochaine période de chauffage.D’ailleurs, les stocks européens ne sont pas vides et les Européens auront assez de gaz pour se chauffer et en distribuer à leur population, mais ils seront obligés d’importer du gaz pendant toute la période de chauffage, car ils ne l’ont pas fait avant. La demande devrait donc persister jusqu’à l’année prochaine.La flambée des prix du gaz en EuropeLe prix du gaz en Europe est passé jeudi 7 octobre sous la barre des 1.000 dollars pour 1.000 mètres cubes pour la première fois depuis le début du mois. Après avoir atteint le 6 octobre un niveau record de 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes, le coût des contrats à terme sur le gaz de novembre du hub néerlandais TTF a chuté pour se fixer à 981,1 à 9h22, heure de Paris. Ce 8 octobre, il reste presque au même niveau en se négociant autour de 1.200 dollars.

russie

2021

