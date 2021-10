https://fr.sputniknews.com/20211010/la-porte-parole-du-ministere-russe-des-affaires-etrangeres-ironise-sur-les-elections-a-berlin-1052074933.html

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères ironise sur les élections à Berlin

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères ironise sur les élections à Berlin

Alors que les élections en Allemagne sortent déjà de l’ordinaire avec le pire score de son histoire pour la CDU, la porte-parole du ministère russe des... 10.10.2021, Sputnik France

2021-10-10T07:25+0200

2021-10-10T07:25+0200

2021-10-10T07:25+0200

europe

allemagne

ministère russe des affaires étrangères

maria zakharova

élections

commentaires

bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (biddh)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1044314247_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_5dd4e0467e6e72ff10dc57bd93d62a32.jpg

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté sur un ton ironique le déroulement des récentes élections locales et fédérales à Berlin, citant les problèmes et relevant un nombre démesurément insignifiant d'observateurs.Maria Zakharova ne veut "même pas commencer" à parler de "l'absurdité qui régnait dans les bureaux avec les files d'attente et un nombre de bulletins ne correspondant pas à celui d'électeurs".Elle a également indiqué que les élections en Allemagne avaient été suivies par seulement cinq représentants du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (ODIHR) de l’OSCE.Les électionsL’Allemagne a élu le 26 septembre ses députés au Bundestag et c’est le Parti social-démocrate (SPD) d'Olaf Scholz qui a remporté les législatives avec 25,7% des voix. Les chrétiens-démocrates, le parti d’Angela Merkel, ont totalisé 24,1% des voix, le pire résultat de l’histoire de la CDU. Les Verts sont arrivés troisièmes, avec 14,8% des voix, suivis du FDP avec 11,5%.C’est la première fois depuis 1949 qu’aucun parti n’atteint la barre des 30%, relève l’Institut français des relations internationales (IFRI).Des consultations ont été engagées entre les forces politiques sur la formation d’un gouvernement, mais d'importants obstacles se dressent sur le chemin d'une éventuelle alliance, notamment sur les questions fiscales.Observateurs en RussieSi le nombre d’observateurs du ODIHR de l'OSCE pouvait être compté sur les doigts d’une main en Allemagne, la situation avait été tout autre avec les législatives en Russie qui s’étaient tenues une semaine plus tôt. L’ODIHR a refusé d'envoyer ses observateurs dans le pays après que Moscou, en raison de restrictions liées à la pandémie de Covid, a proposé d'accueillir 50 représentants du Bureau au lieu des 500 voulus par ce dernier.L'OSCE a alors affirmé que, dans de telles conditions, il serait impossible d’assurer l'observation des élections.

Robert Mag le grand-duc Georges Romanov est bien plus légitime en tant que dirigeant de la Russie que le petit poutine aka le magouilleur d'élection.... d'ailleurs le petit poutine a peur de perdre ses privilèges car même l'armée a honoré le mariage impérial, les cadets et une garde d’honneur de l’armée russe ont été filmés rendant les honneurs aux mariés impériaux, notamment en formant un arc de sabres au clair sur les marches de la cathédrale au sortir de Georges et Victoria Romanovna... et maintenant le petit poutine est fâché.... !! 1

1

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

allemagne, ministère russe des affaires étrangères, maria zakharova, élections, commentaires, bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (biddh)