https://fr.sputniknews.com/20211015/moscou-repond-a-riyad-au-sujet-de-sa-proposition-de-reglementer-le-marche-du-gaz-1052148952.html

Moscou répond à Riyad au sujet de sa proposition de réglementer le marché du gaz

Moscou répond à Riyad au sujet de sa proposition de réglementer le marché du gaz

L’idée de mettre en place une alliance sur le modèle de l’Opep+ dans le secteur du gaz a été examinée par un vice-ministre russe alors que les prix de l’or... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T08:15+0200

2021-10-15T08:15+0200

2021-10-15T08:15+0200

crise du gaz 2021

russie

opep

arabie saoudite

pétrole

gaz

charbon

prix

agence internationale de l'énergie (aie)

régulation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1051888111_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_0a1bbaf31879ab2a95cc24a8a26fd9e4.jpg

Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a estimé logique l’idée de réglementer le marché mondial du gaz comme c’est le cas pour celui du pétrole, à condition toutefois d’en préciser le concept.La proposition avait été précédemment formulée par le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdelaziz Ben Salmane, qui a pris la parole lors de la Semaine russe de l'énergie. Il a affirmé que les marchés du gaz et du charbon manquaient de régulation et qu’il pourrait s’avérer utile de former une alliance de producteurs de gaz sur le modèle de l'Opep.Il faut dire que l’idée n’est pas tout à fait nouvelle et qu’elle avait été formulée dès juillet 2020 par Alexandre Novak lui-même, à l'époque ministre russe de l’Énergie. Selon lui, plusieurs branches discutaient alors de la proposition de mettre en place des structures de coordination à l’image de l'Opep+, notamment dans les industries du gaz et de l'aluminium.Gaz vs pétroleFace à la crise du gaz, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé ce jeudi qu'elle renforçait son contrôle sur les marchés de gros de l'énergie pour éviter tout abus.L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a pour sa part révisé à la hausse ses prévisions pour la demande mondiale de pétrole en 2021 et 2022, estimant que les prix élevés du gaz et du charbon encourageraient les producteurs d'électricité à se tourner vers le brut. Ainsi, la crise énergétique mondiale pourrait maintenir la demande de brut à 500.000 barils supplémentaires par jour par rapport à la normale.Record du 6 octobreLa valeur du gaz en Europe est montée en flèche ces derniers mois. Début août, le prix estimé du contrat à terme le plus proche selon l’indice néerlandais TTF était de quelque 515 dollars le millier de mètres cubes. Un mois plus tard, il avait doublé.Les prix du gaz sur le marché mondial ont amorcé un mouvement descendant le 6 octobre, après avoir atteint un sommet historique de 1.937 dollars (presque 1.670 euros) le millier de mètres cubes. Ce jeudi, le gaz est vendu à quelque 1.200 dollars (environ 1.033 euros).La Semaine russe de l'énergie tient ses travaux du 13 au 15 octobre à Moscou.

russie

arabie saoudite

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, opep, arabie saoudite, pétrole, gaz, charbon, prix, agence internationale de l'énergie (aie), régulation, europe, prix du gaz