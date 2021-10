https://fr.sputniknews.com/20211016/tunisie-la-guerre-des-presidents--1052171735.html

Tunisie: la guerre des Présidents

Tunisie: la guerre des Présidents

Le Président Kaïs Saïed accuse son prédécesseur Moncef Marzouki de trahison et de complot. Celui-ci avait déclaré avoir œuvré contre la tenue du sommet de la... 16.10.2021

Le torchon brûle entre le Président Kaïs Saïed et son prédécesseur Moncef Marzouki, locataire du Palais de Carthage de décembre 2011 à décembre 2014.La querelle a pris forme, mardi 12 octobre, dans le sillage de l’annonce du report de la tenue du 18e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) prévu au mois de novembre sur l’île de Djerba.Dans la soirée de mardi, sur le plateau de France 24, à la question de savoir s’il faisait partie des parties accusées par le Président tunisien d’avoir manœuvré dans l'objectif de faire annuler ce sommet, Marzouki a eu la réponse suivante:ComplotLes propos de Moncef Marzouki ont provoqué de vives réactions en Tunisie, surtout car ils interviennent quelques jours seulement après un discours controversé, dans une manifestation à Paris, qui a été interprété comme un appel au gouvernement français à s'ingérer dans les affaires internes tunisiennes.L'ancien Président a multiplié les sorties ces dernières semaines pour dénoncer "le coup d’État du 25 juillet", en allusion à la prise des pleins pouvoirs par le Président tunisien. La réaction du palais de Carthage intervient jeudi 14 octobre à l’occasion de la tenue du premier conseil des ministre du nouveau gouvernement dirigé par Najla Bouden. Dans son discours d’ouverture, diffusé en direct sur Facebook, le Président Kaïs Saïed donne instruction au ministre de la Justice d’ouvrir une "enquête judiciaire pour complot" contre son prédécesseur Moncef Marzouki.Comme première mesure coercitive, le chef de l’État a ordonné que soit retiré à Moncef Marzouki son passeport diplomatique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Tunisiens saluent cette position.Une partie de la classe politique applaudit également cette décision. Mais des voix, principalement parmi les opposants au Président Saïed, s’élèvent pour dénoncer les accusations à l’encontre de Moncef Marzouki. À l’instar de Ridha Belhadj, dirigeant du parti Al Amal (l’espoir) et ancien chef de cabinet du Président Béji Caïd Essebsi. Contacté par Sputnik, il affirme qu’il est "absurde et mesquin de d’accuser Marzouki de trahison et de complot".Le responsable du parti Al Amal estime que Moncef Marzouki a raison de s’opposer au Président Kaïs Saïed. "Nous vivons une situation de fait hors constitution. Nous sommes face à un Président qui rassemble tous les pouvoirs, il n’y a pas de Parlement, tous les acquis accumulés depuis 10 ans se sont évaporés. Donc effectivement, Marzouki a raison de dire que le gouvernement n’est pas légitime, sa réaction est donc conséquente", ajoute-t-il."Courte échelle"Moncef Marzouki a réagi rapidement aux décisions de son accusateur. Dans un communiquépublié sur sa page Facebook, il a affirmé qu’il ne reconnaissait pas la légitimité du Président Kaïs Saïed. "Je ne reconnais ni Kaïs Saïed en tant que Président légitime de la Tunisie, ni son gouvernement illégitime qui n’a pas obtenu la confiance du Parlement qui a été gelé en violation flagrante de la constitution". Pour l'ancien diplomate tunisien Abdallah Laabidi, Moncef Marzouki "fait le jeu" de "puissances occidentales".Selon l'ancien diplomate, le Président Kaïs Saied a tout à fait raison "de déclencher une procédure d’enquête à son encontre". "Marzouki est en train de parasiter la politique mais je ne pense pas qu’il ait l’efficacité qu’il se targue d’avoir. Même s’il a été Président de la République, ses informations ne sont pas actualisées. Il ne sait pas où résident les intérêts de la Tunisie dans tel ou tel dossier".Par ailleurs, Abdallah Laabidi a tenu à souligner que le report du 18esommet de la Francophonie n’était pas le résultat d’un travail de lobbying de l’ancien Président tunisien. "Les raisons qui ont conduit au report de ce sommet sont techniques, logistiques et sécuritaires", insiste-t-il. Elles seraient essentiellement dues à l'état de préparation de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Najla Bouden, selon lui.Pour l’ancien diplomate, l’argument sécuritaire a également pesé dans la décision de report de ce sommet. "Le Président a récemment évoqué des menaces contre sa personne. Il n’est pas possible d’accueillir des dizaines de chefs d’État et de gouvernement dans un pays où le Président est menacé. Il fallait donc laisser le temps au nouveau ministre de l’Intérieur de s’installer et de désigner de nouveaux collaborateurs puisque ceux qui sont en poste ont été nommés par son prédécesseur" assure Abdallah Laabidi.Contacté par Sputnik au lendemain du report du sommet, une source tunisienne proche du dossier avait expliqué que cette décision était liée à des manœuvres conduites par certains États membres de l'OIF qui souhaitaient même retirer l'organisation du sommet à la Tunisie. Cette source a présenté le report d'une année comme "un succès de la diplomatie tunisienne".

