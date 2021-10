https://fr.sputniknews.com/20211023/la-diplomatie-russe-evoque-les-risques-que-represente-le-pacte-aukus-pour-la-securite-1052286999.html

La diplomatie russe évoque les risques que représente le pacte AUKUS pour la sécurité internationale

La diplomatie russe évoque les risques que représente le pacte AUKUS pour la sécurité internationale

L'alliance militaire tripartite AUKUS risque de déclencher une dangereuse course aux armements dans le domaine de la sécurité internationale et régionale...

L'utilisation du territoire de l'Australie –qui est un pays à statut non nucléaire- pour le déploiement de l'infrastructure militaire de pays nucléaires dans le cadre du pacte AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis) présente des risques pour la sécurité de la région, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du ministère russe des Affaires étrangères, Grigori Machkov.Il a également évoqué l’intention de l’Australie d’acquérir des missiles de croisière américains Tomahawk sans pour autant en tirer de conclusions.La mise en place d’alliances comme AUKUS "entraînera inévitablement une réaction de la part des autres membres de la formule régionale de stabilité", a-t-il pronostiqué.L'Australie a conclu un partenariat avec le Royaume-Uni et les États-Unis dans le domaine de la défense et de la sécurité, AUKUS, et a annoncé la rupture de son méga contrat avec la société française Naval Group qui devait lui livrer des sous-marins pour 56 milliards d'euros.Tomahawk et exercices conjointsAu lendemain de la conclusion de ce pacte de sécurité, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a confirmé au cours d’une conférence de presse que les États-Unis allaient "élargir" leur accès et leur présence en Australie.L'Australie va également acquérir des missiles de croisière Tomahawk, a annoncé le Premier ministre australien, Scott Morrison. Ils doivent être déployés sur les destroyers de la classe Hobart de la Royal Australian Navy.Par ailleurs, les deux pays se proposent d’établir en Australie des "capacités communes" de logistique et de maintenance pour les sous-marins que Canberra doit acheter et multiplier les exercices conjoints, a ajouté de son côté le ministre australien de la Défense, Peter Dutton.AUKUS et TNPEntretemps, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, estime que d'autres pays pourraient suivre l'exemple de l'Australie et chercher à acquérir ou construire des sous-marins à propulsion nucléaire. Ce qui soulève d’importants problèmes de prolifération et d'ordre juridique, a-t-il déclaré lors d’une visite à Washington, cité par le Guardian.Il a ajouté qu'il avait monté une équipe spéciale pour examiner les garanties nucléaires et les implications juridiques du partenariat tripartite. Car ce serait la première fois qu'un État non doté d'armes nucléaires cherche à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. Ce fait reflète l’existence d’une "zone grise" dans le Traité de non-prolifération nucléaire de 1968, a estimé Rafael Grossi. Il a précisé que les procédures qui permettraient à l'AIEA de s'assurer que le combustible pour les submersibles ne serait pas détourné vers la fabrication d'armes atomiques devaient encore être élaborées.

