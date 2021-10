https://fr.sputniknews.com/20211023/le-president-tunisien-au-parlement-europeen--notre-souverainete-nest-pas-negociable-1052285767.html

Le Président tunisien au Parlement européen : "Notre souveraineté n’est pas négociable"

Le Président tunisien au Parlement européen : "Notre souveraineté n’est pas négociable"

La résolution adoptée par le Parlement européen appelant à un retour "un retour à la normalité" et l’établissement "d’une feuille de route claire" en Tunisie a... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T12:56+0200

2021-10-23T12:56+0200

2021-10-23T12:56+0200

Un sentiment de colère que semble partager la population tunisienne. Le Parlement européen a adopté jeudi 21 octobre une résolution sur la situation en Tunisie. Le texte critique ouvertement les mesures prises par le Président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021 lorsqu’il a gelé le Parlement et limogé le gouvernement de Hichem Mechichi. Les parlementaires européens, qui ont adopté cette résolution par 534 voix pour (45 contre et 106 abstention), ont invité le chef de l’Etat tunisien "à un retour à la normalité et la nécessité d’établir une feuille de route claire".RespectPar ailleurs, les eurodéputés s’inquiètent "de l’ingérence étrangère qui sape la démocratie tunisienne" et soulignent "qu’il est urgent de surmonter la crise socio-économique que connaît le pays au moyen de réformes et de politiques structurelles".La réaction de Tunis ne s’est pas faite attendre. Le jour même du vote, le Président tunisien a fermement dénoncé un acte d’ingérence dans les affaires internes de son pays, sans citer nommément le parlement européen. "La Tunisie n’est pas un champ, une marchandise ou un numéro à inscrire dans les agendas de travail à l’étranger. Avons-nous déjà étudié la situation interne d’un autre Etat au sein de nos institutions ? En dehors de la coopération, avons-nous déjà inscrit le cas d’un pays européen, américain ou asiatique dans nos débats ? ", s’est-il interrogé dans un discours à l’ouverture du Conseil des ministres.Sur les réseaux sociaux, les détracteurs du Président estiment que le rappel à l'ordre des eurodéputés leur donne raison. Mais la résolution passe mal auprès de nombreux Tunisiens. C’est le cas notamment d’une internaute qui s’interroge sur Facebook sur ce que veut l’Union européenne : "elle veut abolir la peine de mort, dépénaliser l'homosexualité, veut que ses citoyens entrent en Tunisie avec une simple pièce d’identité, qu’on ouvre notre agriculture et prendre notre pétrole et notre gaz… ".Diversifier les partenariatsInterrogé par Sputnik, le romancier et journaliste Walid Ferchichi, s’oppose lui aussi à toute forme d’ingérence de la part de Bruxelles. Selon lui, les "Européens redoutent le fait que des peuples sortent de l’emprise, notamment sur les plans politique et économique ".Selon Walid Ferchichi, la Tunisie doit engager une stratégie de diversification des partenariats. "Nous devons nous ouvrir sur le monde et avoir des relations avec la Russie, la Chine, l’Inde ou encore l’Iran. Il faut aller vers toute autre puissance qui acceptera d’un partenariat respectueux et mutuellement profitable", note-t-il. Pour l'ancien diplomate tunisien Abdallah Laabidi, la Tunisie est face à une tentative du Parlement européen "d’imposer sa tutelle à travers ce document".Abdallah Laabidi relève cependant que la valeur de cette résolution dépendra de la réaction de du Président de la République. "Nous verrons comment il va réagir à ce document. Il a certes fait une déclaration à l’ouverture du Conseil des ministres mais cela ne suffit pas. Il doit prendre des mesures concrètes, sous différentes formes ", ajoute-t-il. Pour l’heure, le Président Kaïs Saïed semble plus concentré sur le parachèvement du processus de réformes politiques qu’il a entamé depuis plusieurs semaines. Jeudi, lors du Conseil des ministres, il a annoncé le lancement d’un "dialogue sur plusieurs thèmes ", notamment sur le régime politique et le système électoral en Tunisie. Il a invité les jeunes à participer à ce processus tout en indiquant que ce dialogue "n'inclura pas ceux qui ont volé l'argent du peuple ou ceux qui ont vendu leur âme à l'étranger ".

