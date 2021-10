https://fr.sputniknews.com/20211023/une-patrouille-conjointe-de-navires-russes-et-chinois-pour-la-premiere-fois-dans-le-pacifique-1052293606.html

Une patrouille conjointe de navires russes et chinois pour la première fois dans le Pacifique

Une patrouille conjointe de navires russes et chinois pour la première fois dans le Pacifique

Après avoir mené des exercices en mer du Japon, des navires de guerre des armées russe et chinoise ont pour la première fois effectué une patrouille navale... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T17:09+0200

2021-10-23T17:09+0200

2021-10-23T17:09+0200

international

défense

russie

vladimir poutine

chine

exercices militaires

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104375/29/1043752952_0:383:2655:1876_1920x0_80_0_0_263146c2bf80320fa5578f25ecd49404.jpg

Des navires de guerre des marines russe et chinoise ont effectué pour la première fois une patrouille conjointe dans le Pacifique, rapporte le ministère russe de la Défense dans un communiqué.La patrouille a duré du 17 au 23 octobre. Le groupe russo-chinois a traversé le détroit de Tsugaru, entre les îles japonaises de Honshu et Hokkaido. Les marins ont pratiqué des manœuvres tactiques conjointes, effectué plusieurs entraînements et parcouru au total plus de 1.700 milles marins.Au total, le détachement a compris dix navires. La Russie a été représentée par un navire de surveillance radioélectronique, des navires anti-sous-marins et des corvettes lance-missiles. Sous drapeau chinois ont patrouillé des destroyers, des corvettes, ainsi qu’un navire de ravitaillement intégré.Cette patrouille fait suite à l'exercice naval conjoint russo-chinois Interaction maritime 2021 qui s’est tenu en mer du Japon du 14 au 17 octobre au programme duquel ont figuré des exercices de lutte anti-mines, de lutte anti-sous-marine et de défense aérienne.Les activités des États-Unis près des frontières chinoisesLes États-Unis ont considérablement accru ces dernières années leur présence militaire dans la région du Pacifique. Des navires de guerre américains s’introduisent régulièrement dans les eaux territoriales chinoises près des îles Paracels et Spratleys, au sujet desquelles la Chine est en conflit avec plusieurs pays de la région depuis des décennies.En outre, les États-Unis renforcent les liens avec leurs alliés comme le Japon et l'Australie. Il suffit de rappeler l’accord AUKUS qui vise à mettre en commun des technologies de défense avancées pour "défendre les intérêts indopacifiques partagés" de l’Alliance des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.Pékin a estimé qu’un tel accord "sape gravement la paix et la stabilité régionales, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire".Cependant, en ce qui concerne la Chine et la Russie, leur coopération étroite ne vise aucun pays, comme l’a souligné le 21 octobre Vladimir Poutine lors d’une intervention au forum international de Valdaï.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

défense, russie, vladimir poutine, chine, exercices militaires, aukus