"Dissuasion" de Moscou: l'attaché militaire allemand convoqué au ministère russe de la Défense

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir convoqué l'attaché militaire allemand pour lui remettre une note relative aux propos de la ministre Annegret... 25.10.2021

L'attaché militaire allemand s'est vu remettre une note au ministère russe de la Défense suite aux déclarations de la ministre Annegret Kramp-Karrenbauer, sur la nécessité d’une politique de dissuasion envers la Russie à l’aide d’armes nucléaires, a annoncé ce lundi 25 octobre le ministère de la Défense.Selon le ministère, "de telles déclarations font monter la tension en Europe et ne contribuent pas à l'amélioration de la situation".Dissuasion "à l'aide d'armes nucléaires"Le 21 octobre, Annegret Kramp-Karrenbauer s'est exprimée devant les journalistes en marge d'une rencontre des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles.À la question de savoir si l'Otan réfléchissait à des scénarios de dissuasion de la Russie dans les régions de la Baltique et de la mer Noire, y compris dans l'espace aérien à l’aide d’armes nucléaires, elle a noté que les pays occidentaux étaient prêts à avoir recours à "de tels moyens pour qu'ils aient un effet dissuasif à l'avance et que personne n’ait l'idée d’attaquer les partenaires de l'Otan".Dans ce contexte, son homologue russe Sergueï Choïgou l’a ensuite mise en garde contre une telle prise de position en rappelant les leçons de l’Histoire. Les relations entre la Russie et l'Otan sont actuellement au plus bas. Le 18 octobre, la Russie a annoncé la suspension des travaux de sa représentation permanente auprès de l'Otan après que l'Alliance a pris la décision de réduire à 10 personnes le personnel de celle-ci, y compris le personnel technique et administratif.

