La Défense allemande exhorte l'Otan à durcir le ton envers la Russie

Accusant la Russie de violations au-dessus des États baltes et d’attaques croissantes en mer Noire, la ministre allemande de la Défense prône des mesures... 22.10.2021, Sputnik France

Alors que les relations entre Moscou et l’Otan sont au plus bas, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a appelé le 21 octobre l’Alliance à montrer à la Russie que celle-ci était prête à utiliser des moyens militaires de dissuasion. Les responsables de l'Alliance soulignent en même temps qu'ils n’estiment pas une attaque russe imminente.Elle a reproché à la Russie des "violations continues de l'espace aérien au-dessus des États baltes, mais aussi l'augmentation des attaques dans la région de la mer Noire".Moscou réagitCette déclaration intervient à l’occasion de la tenue d’une réunion qui accueille au siège bruxellois de l’Alliance atlantique les 30 ministres de la Défense de l’Otan. Ces derniers ont approuvé jeudi 21 octobre un nouveau plan directeur pour se défendre contre toute attaque russe menée sur plusieurs fronts.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé qu’il est "inutile de dialoguer dans de telles conditions", du fait de ce plan. "Cela confirme de la manière la plus frappante la justesse de la décision de la Russie, prise quelques jours plus tôt, concernant la fin du dialogue officiel [avec l’Otan, ndlr]", a-t-il noté.Le 18 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé la suspension des travaux de la représentation permanente de la Russie auprès de l'Otan après que l'Alliance a pris la décision de réduire à 10 personnes le personnel de celle-ci, y compris le personnel technique et administratif.Il souligne que Moscou n'a jamais nourri d'illusions sur les objectifs de l'Otan qui se réaffirment.L’intensification des activités de l’Otan près des frontières russesLa Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait d’intention agressive envers aucun pays et a demandé de se pencher sur l’intensification sans précédent des activités de l'Otan près de ses frontières.La poursuite du déploiement d'armements des pays membres de l'Alliance près des frontières russes a été mise en exergue ce 22 octobre par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko sur la chaîne Rossiya 24.Selon lui, cela oblige également la Russie à "prendre des mesures appropriées, prises pour assurer à 100% notre sécurité et notre stabilité militaires".En outre, il dénonce les tentatives de l'Otan de transformer la mer Noire en théâtre de confrontation.

