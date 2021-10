https://fr.sputniknews.com/20211028/effet-zemmour-le-pen-hausse-le-ton-contre-les-familles-des-mineurs-multirecidivistes-1052369324.html

Effet Zemmour? Le Pen hausse le ton contre les familles des mineurs multirécidivistes

Les parents des délinquants doivent être privés de leurs allocations familiales et expulsés des logements sociaux, a avancé la candidate RN suite à une nuit de violences urbaines à Alençon.

Venue à Alençon (Orne), théâtre de violences urbaines dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre, la candidate du RN a avancé ses propositions afin de résoudre le problème.Elle a ajouté que ce genre d’émeutes, quand les forces de l’ordre sont prises dans les guet-apens, "n’existe pas à l’étranger" et est une "spécialité" française.Ni allocation, ni logementLa candidate RN a proposé de poursuivre pénalement les parents de ces mineurs multirécidivistes et les priver d’aides et de logements sociaux. "Il faudra supprimer les allocations familiales des familles de délinquants, les expulser des logements sociaux", a-t-elle asséné.Ce n’est pas la première fois que le parti de Marine Le Pen prône de pareilles mesures. En mars, Jordan Bardella a également proposé de responsabiliser les parents de mineurs multirécidivistes, ainsi que d’abaisser la majorité pénale à 16 ans en réponse aux rixes entre jeunes.Par ailleurs, une majorité de Français (60%) se dit favorable à l’expulsion des familles de délinquants des logements HLM, à en croire à un sondage CSA publié en septembre.Sur les bavures policièresMarine Le Pen a également eu un échange assez tendu avec un jeune du quartier, qui voulait parler à la candidate de certaines dérives et "bavures" de la part des forces de l’ordre. "Et les bavures de pompiers, c'est quoi alors? Pourquoi on attaque aussi les pompiers? Il faut arrêter de raconter des histoires", l’a coupé la candidate.Une nuit de violences urbaines a perturbé la commune d’Alençon, où plus d’une dizaine de véhicules ont été brûlés dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre. Arrivés sur les lieux, les pompiers et les forces de l'ordre ont été pris pour cible et visés par des tirs de mortiers d’artifice.La championne du RN est revenue à ses fondamentaux régaliens depuis qu’Éric Zemmour est devant elle dans les sondages. Ainsi, pour la quatrième semaine consécutive, le presque candidat rassemble entre 17 et 18% d’intentions de vote au second tour, selon le dernier sondage d’Harris Interactive paru le 27 octobre. Marine Le Pen se qualifie juste après le polémiste avec 16% des voix.

