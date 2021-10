La deuxième conduite du Nord Stream 2 devrait être remplie d’ici la fin 2021, estime le PGD d’OMV

https://fr.sputniknews.com/20211029/la-deuxieme-conduite-du-nord-stream-2-devrait-etre-remplie-dici-la-fin-2021-estime-le-pgd-domv-1052390898.html

Le PGD d’OMV, un des sponsors européens du Nord Stream 2, a déclaré que la deuxième conduite de celui-ci pourrait être mise en exploitation d’ici la fin 2021... 29.10.2021, Sputnik France

crise du gaz 2021

europe

omv (groupe énergétique)

gazprom

nord stream 2

La direction d’OMV a tenu ce vendredi 29 octobre une conférence de presse consacrée aux résultats des activités de la société énergétique autrichiennedans les trois trimestres de l’année en cours.OMV étant l’un des cinq investisseurs européens dans la construction du gazoduc Nord Stream 2, son directeur général, Alfred Stern, a commenté la finalisation du pipeline.M.Stern a indiqué qu’il ne voudrait pas cependant faire des prédictions spéculatives concernant la date de mise en exploitation du gazoduc.Et d’ajouter que le groupe russe Gazprom, avec lequel l’OMV avait conclu un contrat à long terme, remplissait toutes les obligations relatives aux approvisionnements en gaz.Le directeur financier de l’OMV, Reinhard Florey, a de son côté annoncé que dans le troisième trimestre de l’année, l’entreprise avait déjà commencé à recevoir des retours sur ses investissements dans le projet.Le financement du Nord Stream 2 assuré par OMV se monte à environ 730 millions d’euros.La finalisation de la construction du Nord Stream 2, long de plus de 1.200 kilomètres et d'une capacité de 55 milliards de m3 par an, a été annoncée le 10 septembre 2021.À la mi-octobre, l’opérateur du gazoduc -la société Nord Stream 2 AG- a fait état de l’achèvement du remplissage de la première conduite du pipeline.Afin de satisfaire aux Directives de l’Union européenne sur le gaz, le lancement du Nord Stream 2 doit être autorisé par l’agence fédérale de réseaux de l’Allemagne, dont la décision devrait être rendue publique avant le 8 janvier 2022.Des sanctions aux espoirs européensLe projet du Nord Stream 2, cofinancé par cinq compagnies européennes, dont OMV, Engie, Shell, Uniper, Wintershell DEA, initialement aurait dû être achevé en 2019.Mais le gazoduc et diverses sociétés qui participaient à sa construction ont été visés par des sanctions américaines décidées par l’administration de Donald Trump qui voulait remplacer en Europe le combustible russe par son gaz naturel liquéfié, surnommé "gaz de la liberté".Après l’intronisation en 2021 du Président américain actuel Joe Biden, celui-ci n’a pas voulu renforcer ces sanctions pour ne pas entrer en conflit direct avec les autorités allemandes, qui ne cessaient de soutenir le Nord Stream 2 en affirmant que le projet ne portait qu’un caractère économique. Les autorités américaines ont même avoué qu’il était trop tard pour arrêter complètement la construction du gazoduc.La crise énergétique en Europe, qui a éclaté suite à la flambée des prix du gaz et bouleversé tout le secteur européen de l’énergie, tant au niveau économique que sur le plan politique et social, a forcé à revoir le rôle du Nord Stream 2 pour le Vieux continent.À part la baisse immédiate des prix du gaz et d’autres combustibles, plusieurs acteurs politiques et économiques européens ont cependant déclaré que le nouveau gazoduc pourrait contribuer de façon considérable à la future stabilité énergétique en Europe.

