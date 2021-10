https://fr.sputniknews.com/20211029/la-russie-peut-jouer-un-role-dans-leradication-de-la-piraterie-maritime-dans-le-golfe-de-guinee-1052381740.html

"La Russie peut jouer un rôle dans l’éradication de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée"

"La Russie peut jouer un rôle dans l’éradication de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée"

Dans le golfe de Guinée, devenu le nouvel épicentre de la piraterie mondiale, la Russie vient d’empêcher l’attaque d’un porte-conteneurs panaméen parti du Togo... 29.10.2021, Sputnik France

2021-10-29T15:24+0200

2021-10-29T15:24+0200

2021-10-29T16:16+0200

afrique

russie

golfe de guinée

piraterie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104371/69/1043716962_0:44:1388:825_1920x0_80_0_0_ec93bf2fa622c987b91cf2050b43fb3c.jpg

Que peut apporter la Russie dans la sécurisation du golfe de Guinée en proie à la piraterie maritime?Alors que les eaux du golfe de Guinée sont devenues une plateforme mondiale de la piraterie maritime, l’une des récentes actions de la marine russe dans la région remonte au 25 octobre. Elle a annoncé avoir libéré un équipage de 22 personnes,dont un Russe, un Roumain et 20 Ukrainiens, d’un porte-conteneurs attaqué dans le golfe de Guinée. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense revient sur les événements, précisant que "l’équipage du grand navire anti-sous-marin de Russie Vice-amiral Koulakov a empêché les pirates de capturer un navire civil dans le golfe de Guinée de l’océan Atlantique".En effet, le navire russe, qui opère dans la région, a reçu un signal de détresse d’un porte-conteneurs panaméen partant du Togo pour le Cameroun. Le commandant russe a décidé d’envoyer depuis le navire"l’hélicoptère Ka-27PS avec une unité du corps des marines". Une intervention qui a dissuadé les pirates, "qui ont quitté le navire, sont montés à bord d’un bateau rapide et se sont dirigés à pleine vitesse vers la côte".Les enjeux sécuritaires dans le golfe de GuinéeDans la foulée, les officiels russes annoncent avoir déployé, depuis début octobre, dans les eaux du golfe de Guinée un important détachement de ces navires pour assurer la sécurité de la navigation civile en surveillant la situation de surface à l’aide d’avions de pont. En effet, les eaux du golfe de Guinée constituent un problème de sécurité mondiale. Les attaques de bateaux et les enlèvements pour rançon sont relativement fréquents dans cette zone, considérée comme le nouvel épicentre de la piraterie maritime mondiale, le long de la côte ouest de l’Afrique. En 2019, le Bureau international maritime, instance internationale de sécurité en mer, y a recensé 82% des enlèvements d’équipagesdans le monde. Dans la plupart des cas, ce sont des pirates nigérians qui attaquent les navires et enlèvent des marins dans le but d’obtenir une rançon. Dans le cadre de la sécurisation de cet espace maritime, la Russie, souligne Dr David Eboutou, spécialiste en histoire des relations internationales, peut apporter "son expérience et son expertise".Les Occidentaux "méfiants", mais pas les États concernésSi les enjeux sécuritaires sont si importants dans la région, c’est bien à cause de sa position stratégique et de l’abondance de ses ressources naturelles. Des richesses qui ont fait du golfe de Guinée le terrain de lutte d’influence entre les grandes puissances. Comme pour toutes les autres grandes puissances présentes dans la région, souligne David Eboutou, "l'intérêt de la Russie pour le golfe de Guinée est essentiellement économique. Il faut savoir par exemple que le golfe de Guinée est depuis plus de dix ans, la première région pétrolifère d'Afrique subsaharienne. L'on parle d'une production de neuf millions de barils de pétrole qui sont produits quotidiennement".Dans cette bataille de positionnement, le professeur Joseph Vincent Ntuda Ebode constate que "la présence russe est regardée avec méfiance par les autres acteurs, principalement occidentaux".

https://fr.sputniknews.com/20211027/mission-antipirate-dun-destroyer-russe-un-navire-cargo-libere-dans-le-golfe-de-guinee-1052351171.html

https://fr.sputniknews.com/20200123/en-afrique-les-pirates-daujourdhui-sont-des-entrepreneurs-criminels-1042950374.html

https://fr.sputniknews.com/20210928/cooperation-france-cameroun-la-france-veut-maintenir-une-presence-permanente-dans-la-region-1051889546.html

golfe de guinée

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

russie, golfe de guinée, piraterie