COP26: le chef des anglicans présente ses excuses pour une comparaison avec le nazisme

01.11.2021

"Dans deux générations, on se souviendra probablement des hommes politiques qui sont réunis ici pour ces 15 jours, et uniquement pour ces 15 jours", a affirmé l'archevêque de Canterbury dans une interview à la BBC au sujet de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26).Ils auront beau avoir été "brillants dans tout ce qu'ils ont fait par ailleurs", ces chefs d'État et de gouvernement "seront maudits" par les "enfants d'aujourd'hui" s'ils ne réussissent pas à limiter le réchauffement climatique. "Les gens parleront d'eux en termes bien plus forts que nous parlons aujourd'hui des politiciens des années 30, des politiciens qui ont ignoré ce qui se passait dans l'Allemagne nazie", a précisé M.Welby, car "cela va tuer des gens dans le monde entier pendant des générations, et nous n'aurons aucun moyen de l'éviter". "Je suis désolé"Interrogé sur ces propos, un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a pris ses distances avec le discours du chef religieux, affirmant que c'était "aux individus de décider comment ils choisissent d'aborder le problème". Le chef spirituel des anglicans a, plus tard dans la journée, présenté ses "excuses sans équivoque" pour les mots qu'il a "utilisés en essayant de souligner la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés à la COP26"."Il n'est jamais juste de faire des comparaisons avec les atrocités commises par les nazis, et je suis désolé pour l'offense causée aux juifs par ces mots", a-t-il précisé dans un tweet.La COP26 s'est ouverte dimanche pour deux semaines à Glasgow. Le gouvernement britannique espère y persuader quelque 200 pays de faire davantage pour réduire leurs émissions de CO2 avec l'espoir de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, plafond le plus ambitieux de l'accord de Paris.

