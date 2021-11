https://fr.sputniknews.com/20211108/ukraine-donbass-format-normandie-de-quoi-le-chef-de-la-cia-a-discute-lors-de-sa-visite-a-moscou-1052514381.html

Ukraine, Donbass, format Normandie: de quoi le chef de la CIA a discuté lors de sa visite à Moscou

Ukraine, Donbass, format Normandie: de quoi le chef de la CIA a discuté lors de sa visite à Moscou

Face aux violations du cessez-le-feu au Donbass qui préoccupent des pays européens, le chef de la CIA a souligné l’importance de respecter les accords de Minsk... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T16:21+0100

2021-11-08T16:21+0100

2021-11-08T16:21+0100

international

russie

ukraine

sergueï lavrov

donbass

cia

william burns

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

Lors de sa visite à Moscou, le directeur de la CIA William Burns a confirmé l'importance de respecter les accords de Minsk sur la normalisation de la situation dans l'Est ukrainien et de respecter le statut spécial du Donbass, a déclaré ce 8 novembre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse.Bien que ces accords prévoient notamment un cessez-le-feu au Donbass, des violations sont régulièrement signalées. Ainsi, les bureaux de la République autoproclamée de Donetsk au Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu ont fait part ce 8 novembre de cinq cas de violation par les forces de sécurité ukrainiennes au cours des dernières 24 heures.Le porte-parole de la délégation de la République autoproclamée de Donetsk au sein du groupe de contact, Vladislav Moskovski, considère ce lundi sur sa chaîne Telegram que Kiev s'est attaché à provoquer une escalade du conflit dans la région, ayant perdu tout intérêt dans les négociations pour régler le conflit dans le Donbass.Y a-t-il une solution pacifique à la crise ukrainienne?Des pays européens se disent préoccupés par ces violations du cessez-le-feu au Donbass. C’est notamment le cas de l’Allemagne qui assure "travailler, comme auparavant, intensément pour qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères au format Normandie ait lieu".Selon la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères Andrea Sasse, les parties française, allemande et ukrainienne sont "prêtes pour une réunion".Mais jusqu'à présent, aucune nouvelle date n'a été discutée, a déclaré ce lundi le ministre russe des Affaires étrangères qui a rappelé qu'auparavant, Paris avait proposé de tenir une réunion le 11 novembre, mais Moscou ne juge pas opportun de tenir de telles consultations sans comprendre à quel point la réunion sera significative.Sergueï Lavrov estime qu’une solution à la crise ukrainienne pourrait être trouvée si les États-Unis expliquent à Kiev la position de Washington et du Conseil de sécurité de l'Onu sur la nécessité de respecter les accords de Minsk.

ukraine

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

russie, ukraine, sergueï lavrov, donbass, cia, william burns