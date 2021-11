https://fr.sputniknews.com/20211109/gazprom-commence-a-remplir-les-stocks-europeens-de-gaz-1052529448.html

Gazprom commence à remplir les stocks européens de gaz

Gazprom commence à remplir les stocks européens de gaz

La société Gazprom vient de lancer le remplissage de ces installations situées en Allemagne et en Autriche, en accord avec une mesure prononcée par Vladimir... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T15:52+0100

2021-11-09T15:52+0100

2021-11-09T15:52+0100

crise du gaz 2021

russie

allemagne

europe

autriche

gazprom

gaz

énergie

crise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103883/73/1038837342_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_c804f3a620a2a6287be9f59ff9a6954b.jpg

Le géant énergétique Gazprom commence à remplir certains stocks européens, en conformité avec une demande de Vladimir Poutine visant à améliorer la situation du marché de l’énergie sur le Vieux continent.Il s’agit de quatre installations allemandes "Jemgum", "Reden", "Etzel", "Katharina" et d’une autrichienne "Haidach".Fin octobre dernier, le Président russe avait ordonné au PDG du géant énergétique, Alexeï Miller, d’augmenter les livraisons de gaz vers les installations de stockage en Europe après la fin du pompage dans les réservoirs de stockage en Russie, prévue entre le 7 et le 8 novembre.Selon ses estimations, cette mesure permettrait de respecter de façon "solide, stable et régulière" les obligations contractuelles de Gazprom devant les partenaires européens et de "créer une situation plus favorable sur le marché énergétique de l’Europe en général".Livrer davantageEn réfutant les accusations de l’Occident sur la diminution des livraisons russes, M.Poutine a déclaré que les volumes envoyés aux Européens étaient d’ores et déjà rehaussés "au-delà de nos engagements contractuels". Il a également assuré que la Russie était prête à accroître ses livraisons en fonction des demandes.D’après les calculs du chef de l’État, il manque aux stocks européens 18,5 milliards de mètres cubes, son pompage en Europe étant diminué de 22,5 milliards de mètres cubes lors du premier semestre 2021. S’y ajoute le manque des livraisons américaines.Début novembre, Gazprom a détaillé les volumes de ses exportations en Europe en 2021. Ils ont déjà été augmentés à 158,8 milliards de mètres cubes, soit 10,4% (14,9 milliards de mètres cubes) de plus qu'à la même période en 2020. La société a dit continuer à "fournir du gaz à un niveau proche d'un record historique".Elle a en outre augmenté ses livraisons en Turquie (de 110,4 %), en Allemagne (23,4%), en Italie (15,4%), en Roumanie (272,2%), en Serbie (101,7%), en Bulgarie (51,9%), en Pologne (9,5%), en Grèce (16,3%), en Finlande (13,6%).Faible niveau des stocksLes volumes des stocks qui n’étaient remplis qu’à 78,14% avant le début de leur épuisement lié au début de la saison de chauffage, ont encore baissé. Selon Gaz Infrastructure Europe (GIE), leur niveau de remplissage était le 7 novembre à 75,44%.En outre, l’apport d'énergies renouvelables, comme l'éolien, s’est réduit par rapport à 2020 du fait de conditions climatiques moins favorables.

allemagne

europe

autriche

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

russie, allemagne, europe, autriche, gazprom, gaz, énergie, crise