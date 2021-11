https://fr.sputniknews.com/20211109/pass-sanitaire-sous-reserve-dune-3e-dose-cela-doit-reposer-sur-la-confiance-de-la-population-1052532017.html

Pass sanitaire sous réserve d’une 3e dose? "Cela doit reposer sur la confiance de la population"

Pass sanitaire sous réserve d’une 3e dose? "Cela doit reposer sur la confiance de la population"

Alors que l’épidémie connaît un léger rebond, le chef de l’État pourrait décider de conditionner le pass sanitaire à une troisième dose. Un mauvais calcul sur... 09.11.2021, Sputnik France

2021-11-09T18:22+0100

2021-11-09T18:22+0100

2021-11-09T18:27+0100

france

emmanuel macron

code qr

allocution télévisée

vaccination

covid-19

astrazeneca

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

campagne de vaccination contre le covid-19 en france

janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046060248_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5090906322c883c079d9f2aa319435e1.jpg

Emmanuel Macron ne s’est pas encore exprimé ce 9 novembre que près de 100.000 personnes ont déjà pris un rendez-vous sur Doctolib pour se voir administrer leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Cette injection est notamment destinée aux individus âgés d’au moins 65 ans et/ou souffrant de comorbidités. Ainsi, une partie des Français semblent donc anticiper les annonces du Président de la République, dont la possibilité de conditionner le passeport sanitaire à une dose de rappel.Une mesure qui "est sur la table", a indiqué vendredi 5 novembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Ce dernier a d’ailleurs lancé un message à destination des plus de 65 ans afin de les inciter à franchir le cap car "moins d’une personne éligible sur deux a reçu sa dose de rappel". Au 4 novembre, sur les 7,7 millions d’individus concernés, environ la moitié d’entre elles (3,4 millions) ont déjà reçu cette troisième dose, selon les données de Santé publique France. Or, le taux d’incidence a dépassé les 70 cas pour 100.000 habitants, alors que le seuil d’alerte fixé par le gouvernement est de 50 cas positifs pour 100.000 habitants. Faut-il donc contraindre les Français les plus fragiles en agitant la "menace" du pass sanitaire?Ne pas imposer de mesures coercitivesLe virologue Étienne Decroly, chercheur au CNRS et spécialiste dans les coronavirus, estime au micro de Sputnik que "la vaccination doit reposer sur la confiance de la population plutôt que sur l’imposition de mesures".Comme l’explique le virologue, l’efficacité des vaccins diminue avec le temps. Selon une étude américaine, menée sur plus de 78.000 vétérans vaccinés (avec Janssen, Moderna et Pfizer), entre le début du mois de février et la fin du mois de septembre, la protection offerte par les vaccins contre l’infection est passée de 87,9% à 48,1%. Dans le détail, les vaccins Janssen, Moderna et Pfizer affichaient respectivement une efficacité de 86,4%, 89,9% et 86,9%. Après six mois, ils ne protégeaient plus qu’à hauteur de 13,1%, 58% et 43,3%.Une efficacité vaccinale qui diminue"La quantité des anticorps, présents dans le sérum des patients et qui sont capables de neutraliser l’infection, diminue au cours du temps. C’est un processus qui est normal et naturel. Toutefois la mémoire immunitaire perdure, et elle permet aux patients vaccinés de mieux contrôler les infections ", résume Étienne Decroly.Par ailleurs, Étienne Decroly affirme que "si on veut juguler correctement la circulation du virus, ces doses supplémentaires sont importantes. On le voit depuis des mois, plus le virus circule, plus on a des variants qui risquent d’émerger sous la contrainte de la pression de sélection". En clair, plus le virus se propage et se réplique, plus il a de chances de muter. Pour l’infectiologue Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP, Paris), il faut donc "généraliser la troisième dose de vaccin à tout le monde, dans toutes les catégories de population, six mois après la deuxième dose".Une proposition qui entre en contradiction avec les résultats d’une étude, menée par un groupe d’expert de l’OMS et de l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA), et publiée dans le revue scientifique The Lancet.Les experts divisés sur la questionSelon les auteurs, cités par L’Express, "les données actuelles ne montrent pas le besoin de rappels de vaccin en population générale, chez laquelle l’efficacité contre les formes graves reste élevée [...] et ces vaccins, qui sont en quantité limitée, sauveront le plus de vies s’ils sont administrés aux personnes qui courent un risque de maladie grave et qui n’ont pas encore reçu le vaccin", écrivent-ils.Étienne Decroly précise d’ailleurs que "les stratégies de déploiement des rappels vaccinaux ne devraient pas être tout à fait identiques aux stratégies de vaccination initiale". Cette troisième dose pourrait concerner les personnes qui ont reçu une injection d’AstraZeneca ou Janssen car les études montrent qu’elles "sont un peu moins bien protégées que celles qui ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer". "Ces populations devraient être considérées comme prioritaires", estime-t-il.En outre, cette piqûre de rappel pourrait être dans le futur une "vaccination de type ‘boost’", c’est-à-dire un vaccin basé sur les variants circulant majoritairement actuellement. À l’instar des injections contre la grippe, "où chaque année le vaccin évolue en fonction des souches qui circulent", souligne le virologue.

https://fr.sputniknews.com/20211107/lidee-de-diminuer-lage-a-partir-duquel-on-va-proposer-la-3e-dose-pronee-par-un-immunologue-1052499788.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

emmanuel macron, code qr, allocution télévisée, vaccination, covid-19, astrazeneca, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, campagne de vaccination contre le covid-19 en france, janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson, passeport sanitaire