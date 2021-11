https://fr.sputniknews.com/20211110/moscou-fait-des-propositions-au-format-normandie-et-se-voit-accuse-dentraver-son-fonctionnement-1052536995.html

Moscou fait des propositions au format Normandie et se voit accusé d’entraver son fonctionnement

Moscou fait des propositions au format Normandie et se voit accusé d’entraver son fonctionnement

Tandis que la Russie attend toujours des réponses à ses propositions concernant la réunion au format Normandie avec Berlin, Paris et Kiev, elle s’est retrouvée... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T00:10+0100

2021-11-10T00:10+0100

2021-11-10T00:58+0100

international

russie

format normandie

politique

france

france

kiev

berlin

accords de minsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

La Russie, qui a décliné une rencontre des ministres des Affaires étrangères au format Normandie proposée par Jean-Yves Le Drian pour le 11 novembre, s’est retrouvée sous le feu des accusations de la part de la France et de l’Ukraine, bien que son refus s’explique par l’absence de réaction à ses propositions sur une telle réunion, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.En outre, Paris nie ne pas avoir répondu aux propositions de Moscou concernant ce sujet.Moscou a donné ses raisons sans recevoir de suiteLe 29 octobre, la Russie avait envoyé à Berlin, Paris et Kiev sa vision de ce à quoi pourrait ressembler un projet de document final d'une éventuelle réunion ministérielle au format Normandie. Selon M.Lavrov, le projet de document faisait "environ trois pages".Lors d’une rencontre avec son homologue français Jean-Yves Le Drian à Rome le 30 octobre, M.Lavrov avait parlé de cette réunion au format Normandie et lui avait expliqué ce que la Russie attendait.Selon lui, Jean-Yves Le Drian lui a avoué pas avoir regardé les propositions envoyées par Moscou à Paris.La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait précédemment annoncé que le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop se rendrait à Moscou le 11 novembre.Une démarche "non diplomatique"Après que Berlin et Paris ont de nouveau insisté pour qu’on tienne une réunion le 11 novembre malgré toutes les explications de la Russie, M.Lavrov a jugé cette démarche de non diplomatique voire impolie. Selon lui, "il n'y aura rien le 11 novembre, aucune nouvelle date n'est discutée".Paris nie ne pas avoir répondu aux propositions de MoscouPour sa part, la porte-parole du Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre a dit qu’il était "faux" d’affirmer que la France n’a pas donné suite aux demandes de la Russie, relate Reuters.Ces pays sont "prêts pour une réunion"Selon la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères Andrea Sasse, les parties française, allemande et ukrainienne sont "prêtes pour une réunion".Mais jusqu'à présent, aucune nouvelle date n'a été établie. Pour la date avancée du 11 novembre, Moscou a répondu qu’il ne jugeait pas opportun de tenir de telles consultations sans comprendre à quel point la réunion sera significative.Les quatre pays veulent néanmoins intensifier leur discussionsLes quatre pays avaient annoncé le 11 octobre avoir décidé d'intensifier les pourparlers de paix sur le conflit dans l'est de l'Ukraine, dans lequel Paris et Berlin jouent le rôle de médiateurs, rappelle Reuters.Sergueï Lavrov estime qu’une solution à la crise ukrainienne pourrait être trouvée si les États-Unis expliquent à Kiev la position de Washington et du Conseil de sécurité de l'Onu sur la nécessité de respecter les accords de Minsk.

france

kiev

berlin

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, format normandie, politique, france, france, kiev, berlin, accords de minsk