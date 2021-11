https://fr.sputniknews.com/20211113/le-corps-dun-jeune-syrien-retrouve-pres-de-la-frontiere-bielorusso-polonaise-1052582536.html

Le corps d'un jeune Syrien retrouvé près de la frontière biélorusso-polonaise

La police polonaise a annoncé la découverte du corps d'un jeune Syrien en Pologne près de la frontière avec la Biélorussie. Parallèlement, un groupe de 100... 13.11.2021, Sputnik France

Le corps d'un jeune Syrien a été découvert en Pologne près de la frontière biélorusse, a annoncé samedi la police polonaise. Parallèlement, les garde-frontières biélorusses annoncent qu'un groupe de 100 migrants est déjà entré en Pologne."Hier, dans les bois près de la frontière, non loin de Wólka Terechowska, le corps d'un jeune Syrien a été retrouvé", a écrit la police de Podlaska sur Twitter. Les activités menées sur le lieu de la découverte n'ont pas permis de déterminer sans équivoque la cause du décès, a-t-elle ajouté.L'entrée de 100 migrantsUn groupe comptant près de 100 réfugiés se trouve de fait en territoire polonais, près des défenses accessoires de la Pologne à la frontière avec la Biélorussie, a pour sa part fait savoir ce samedi à Sputnik le porte-parole du Comité biélorusse des frontières d'État Anton Bytchkovsky.Vendredi, l'agence Sputnik Belarus a fait savoir qu'un groupe de migrants avait pénétré en Pologne depuis le point de passage frontalier de Brouzghi. Ayant quitté la Biélorussie, ils ont longé les défenses accessoires polonaises. De leur côté, les gardes-frontières biélorusses ont déclaré avoir enregistré un déplacement d'un groupe de réfugiés comptant jusqu'à 100 personnes le long de la frontière nationale en direction d'un camp sauvage.Lundi dernier, un important groupe de migrants, essentiellement des Kurdes, s'était dirigé vers la frontière biélorusso-polonaise. Près de 2.000 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, s'étaient arrêtées près de la frontière et avaient aménagé un camp sauvage près de Brouzghi. Les forces polonaises ne les laissent pas entrer, ne les considérant pas comme des réfugiés. De leur côté, les migrants tentent de franchir les barrières pour entrer en Pologne.L'Union européenne accuse Minsk depuis des mois d'attiser la crise migratoire à ses portes, crise qui s'est exacerbée ces derniers jours avec l'arrivée de plusieurs milliers de migrants à la frontière polonaise.

