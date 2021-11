https://fr.sputniknews.com/20211115/rostec-presente-une-version-inhabitee-du-chasseur-russe-checkmate-combattant-un-f-35--video-1052611041.html

Rostec présente une version inhabitée du chasseur russe Checkmate combattant un F-35 – vidéo

Rostec présente une version inhabitée du chasseur russe Checkmate combattant un F-35 – vidéo

Le nouveau chasseur monomoteur russe Checkmate a été présenté au salon aéronautique Dubaï 2021. Le PDG de la société Rostec, qui l'a développé, a évoqué les... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T15:55+0100

2021-11-15T15:55+0100

2021-11-15T15:55+0100

international

défense

russie

chasseur

rostec

f-35 lightning ii

dubaï

su-75 checkmate (chasseur)

salon aérospatial international maks 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1052611003_0:240:3073:1968_1920x0_80_0_0_184dbee27a6dc78850b19b33bed42a33.jpg

Alors que le chasseur monomoteur russe de cinquième génération Checkmate a été présenté le 14 novembre au salon aéronautique de Dubaï, qui se déroule du 14 au 28 novembre, le groupe public russe Rostec a montré pour la première fois dans une vidéo, publiée ce lundi 15 novembre, ce même appareil dans une configuration radicalement différente.La séquence, réalisée en images de synthèse, démontre les capacités de combat de l’avion ainsi que sa version inhabitée.Cette dernière a la même forme que le chasseur avec pilote, mais ne possède pas de cockpit pour celui-ci.Dans la vidéo, le Checkmate combat un chasseur américain F-35.Les avantages du Checkmate face au F-35Le directeur général de Rostec, Sergueï Tchemezov, a déclaré aux journalistes que l’avion russe est comparable à son concurrent américain F-35 dans ses caractéristiques, mais qu’il est plus rentable que ce dernier.En outre, il a indiqué que le coût de base de l’appareil se situait entre 30 et 35 millions de dollars, quand un chasseur F-35 se vend à 80 millions de dollars.Le PDG de la société Rostec a déclaré que le géant russe de l’exportation d’armements Rosoboronexport avait déjà commencé à en faire la promotion.Une forte demande attendueLe chasseur monomoteur léger de cinquième génération Checkmate, qui disposera d’une faible signature radar, a été dévoilé en juillet au salon aéronautique MAKS. Il est capable de frapper depuis une haute altitude (plus de 12.000 mètres), pourra opérer sur une distance de 1.400 kilomètres (contre 1.000 en moyenne pour ses homologues occidentaux) et sa charge de combat dépassera sept tonnes.Le 3 novembre, le directeur général de Rostec a déclaré au Figaro qu’il s’attendait à ce que le chasseur "[soit] très demandé par les forces aériennes du Moyen-Orient, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est" en ajoutant que "son prix est beaucoup plus bas que celui de nos concurrents et qu’il bénéficie de nombreux avantages".

dubaï

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

défense, russie, chasseur, rostec, f-35 lightning ii, dubaï, su-75 checkmate (chasseur), salon aérospatial international maks 2021