Le renseignement américain soupçonne la Chine de construire un site militaire aux Émirats

Le renseignement américain soupçonne la Chine de construire un site militaire aux Émirats

2021-11-20T11:30+0100

2021-11-20T11:30+0100

2021-11-20T11:30+0100

Les agences de renseignement américaines ont trouvé cette année des preuves de travaux de construction de ce qu'elles croient être une installation militaire chinoise secrète aux Émirats arabes unis, a rapporté vendredi le Wall Street Journal en se référant aux personnes proches du dossier.D’après le WSJ, des images satellites du port de Khalifa près d’Abou Dhabi avaient révélé des travaux de construction suspects à l'intérieur d'un terminal à conteneurs construit et exploité par une société de transport maritime chinoise, Cosco.Les images présentaient d'importantes fouilles apparemment pour un bâtiment à plusieurs étages. Le site était camouflé afin d'échapper à un examen minutieux.Deux entretiens entre Biden et le prince héritierL'administration Biden a eu des entretiens urgents avec les autorités des Émirats arabes unis, qui semblaient ne pas être au courant d’activités militaires, selon le rapport.Joe Biden et le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, ont eu deux entretiens directs en mai et août.Fin septembre, le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, et le coordinateur de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, se sont rendus aux Émirats arabes unis et ont présenté les détails recueillis par le renseignement américain.Le WSJ indique qu’après que des responsables américains ont inspecté le site de Khalifa, les travaux de construction ont été suspendus.Des bases à Djibouti et en CambodgeLe rapport du WSJ intervient quatre ans après que la marine chinoise a établi sa première base étrangère à Djibouti, placée dans un port commercial dirigé par la Chine, à Doraleh.Selon l’Association de soutien à l’Armée française, cette base navale située près de l’entrée de la mer Rouge est suffisamment grande pour accueillir un porte-avions.Plus tôt cette année, les Américains se sont déjà inquiétés de constructions chinoises sur la base navale cambodgienne de Ream dans le golfe de Thaïlande.En 2019, le Wall Street Journal avait révélé, en citant des "officiels américains", l’existence d’un projet d’accord secret permettant l’utilisation de la base de Ream par la Chine pendant 30 ans et la construction par Pékin de deux nouvelles jetées, l’une pour ses navires, l’autre pour la marine cambodgienne.

