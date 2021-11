https://fr.sputniknews.com/20211123/la-maison-blanche-confirme-lintention-de-joe-biden-de-briguer-un-deuxieme-mandat-1053552229.html

La Maison-Blanche confirme l’intention de Joe Biden de briguer un deuxième mandat

Le Président américain, âgé de 79 ans, a l’intention de se représenter à l’élection présidentielle en 2024, a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche... 23.11.2021, Sputnik France

Depuis la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, la question se pose déjà de savoir s’il souhaite être candidat à sa réélection en 2024.Ce week-end, le Washighton Post a révélé que, lors d'une collecte de fonds virtuelle ayant eu lieu en ce mois de novembre, le Président américain a déclaré à un petit groupe de donateurs qu'il prévoyait de briguer un deuxième mandat.Des doutes en interne malgré ces assurancesDès son arrivée à la Maison-Blanche, lors de sa première conférence de presse en tant que Président en mars 2021, Joe Biden a fait savoir qu'il prévoyait de briguer un deuxième mandat en 2024 et qu'il s'attendait à ce que Kamala Harris soit à nouveau sa colistière.Pourtant, dans le camp démocrate, même parmi les proches alliés du Président, le doute s’installe.Chute dans les sondagesBiden, qui a eu 79 ans ce week-end, est déjà la personne la plus âgée à occuper le poste de chef de l’État dans le pays. S'il prêtait serment pour un deuxième mandat, il aurait 82 ans. L’ancien Président Donald Trump, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2024, aurait 78 ans s'il l’emporte.Dans l’opinion publique, le Président actuel n’affiche pas de bons résultats. Un sondage national de l'Université Quinnipiac, révélé le 18 novembre, a montré que la cote de popularité de Biden se situe à 36%. C’est le taux le plus bas pour un Président en fonctions.D’après CNN, le pire résultat de Donald Trump avait été de 37% en janvier 2019 dans les sondages Gallup. Quant à Barack Obama il avait chuté jusqu’à 40% en août 2011 et en 2014.

