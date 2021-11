https://fr.sputniknews.com/20211127/face-a-la-crise-migratoire-bielorusso-polonaise-kiev-se-prepare-a-tous-les-scenarios--video-1053695305.html

Face à la crise migratoire biélorusso-polonaise, Kiev se prépare à tous les scénarios – vidéo

Après avoir annoncé mi-novembre le prochain renforcement de ses frontières avec la Biélorussie en raison de sa crise migratoire avec la Pologne, l’Ukraine mène... 27.11.2021, Sputnik France

Des exercices tactiques de grande envergure sont actuellement menés sur le territoire de l'Ukraine près de la frontière avec la Biélorussie, a annoncé la police nationale ukrainienne en publiant une vidéo de l’une des manœuvres en question.Le 25 novembre les gardes-frontières, la garde nationale et les policiers s’entraînaient à réagir face à des migrants qui pourraient traverser la frontière. Les forces de l’ordre devaient repousser, d’après le scénario, quelques centaines de clandestines ayant pénétré dans la zone tampon pour entrer illégalement en Ukraine.Alors que les manœuvres tactiques doivent durer plus d'une semaine, le chef de la police nationale de la région de Kiev, Andrey Nebytov, a indiqué que le maintien de l'ordre public dans cette zone était compliqué par la zone d'exclusion de Tchernobyl.La frontière à renforcerMi-novembre, le ministère ukrainien de l’Intérieur a annoncé que face à un possible afflux de migrants, la sécurité à la frontière avec la Biélorussie serait assurée par environ 8.500 militaires, y compris des gardes-frontières. Selon le chef de l’Intérieur Denis Monastirski, cela aidera temporairement à contenir les migrants illégaux, mais il n'y a qu'une seule solution pour régler le problème: "la construction d'une frontière connectée moderne et fiable".De son côté, le Président biélorusse a déclaré vendredi que les réfugiés d'Afghanistan tenteraient d'entrer dans l'Union européenne via l’Ukraine. Alexandre Loukachenko a souligné que son pays n'entraverait pas leur chemin.Crise des migrantsDe nombreux migrants, principalement des Kurdes, sont arrivés début novembre à la frontière biélorusso-polonaise. Près de 2.000 personnes, dont beaucoup de femmes et d’enfants, sont massées devant des fils barbelés. Les forces de sécurité polonaises leur interdisent d’entrer, ne les considérant pas comme des réfugiés. Ils ont déjà entrepris plusieurs tentatives pour percer les barrages.Ces derniers temps, Vilnius, Riga et Varsovie constatent une hausse du nombre d’interpellations de migrants à la frontière, accusant Minsk d’avoir fomenté la crise. La Biélorussie rejette toutes ces accusations. Le Président polonais a décrété l’état d’urgence dans les régions frontalières. Des effectifs importants de l’armée et de la police y ont été mobilisés.

