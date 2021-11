https://fr.sputniknews.com/20211127/zakharova-fustige-les-propos-de-zelensky-concernant-des-non-humains-quil-a-sanctionnes-1053696126.html

Zakharova fustige les propos de Zelensky concernant des "non humains" qu’il a sanctionnés

27.11.2021

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, trouve "horrifiantes" les déclarations du Président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant des citoyens de son pays sanctionnés par le Conseil de sécurité et de défense nationale de l’Ukraine (SNBO).Le 26 novembre, au cours d’un "marathon de presse", une des journalistes a demandé à M.Zelensky si les sanctions imposées par le SNBO contre certaines personnes en Ukraine étaient bien fondées.En répondant, le chef d’État ukrainien a douté qu’il s’agisse d’"humains"."Il y a des humains, et il y a des spécimens, je crois. Je ne parle pas de tout le monde. C’est mon point de vue personnel, parce que si je n’avais pas raison, les forces de l’ordre n’existeraient pas, et tous les humains vivraient en paix", selon Volodymyr Zelensky.Plus efficace et rapide que le tribunalLe Président ukrainien s’est félicité du mécanisme de sanctions mis en place directement par le SNBO ukrainien sans devoir passer par un tribunal.Volodymyr Zelensky a mis en avant la lenteur et un résultat incertain des procédures judiciaires pour justifier que le SNBO soit devenu une structure influente.Ces dernières années, le SNBO de l’Ukraine, présidé par M.Zelensky, s’est transformé dans un instrument clé de l’exécutif qui autorise des restrictions contre des personnes physiques et morales en contournant le pouvoir judiciaire.Début 2021, sur décision du SNBO , les chaînes de télévision ukrainiennes 112 Ukraine, NewsOne et ZIK ont été sanctionnées pour cinq ans, cela prévoit notamment le blocage des actifs, l'interdiction du transfert de leurs droits de propriété intellectuelle et l'arrêt de la diffusion.Appartenant à Taras Kozak, député du parti d’opposition Plateforme d'opposition-Pour la vie, ces chaînes ont été accusées par le CNSD de faire de la propagande qui nuit à l’État ukrainien.Le parti a qualifié cette décision présidentielle de dictatoriale et d'atteinte à la liberté d'expression.Coup d’État auquel le Président ne croit pasAu cours de la conférence de presse de vendredi, le Président ukrainien a également déclaré avoir reçu des informations sur la préparation d'un coup d'État dans le pays prévu pour le 1er décembre.Volodymyr Zelensky a affirmé disposer de documents sonores où des représentants de la Russie et de l'Ukraine évoquent la participation de l'homme d'affaires ukrainien Rinat Akhmetov, ainsi que l’engagement de plusieurs milliards de dollars.Cela relève, selon M.Zelensky, d’efforts visant à faire tanguer la situation en Ukraine, notamment par les médias.Il a cependant ajouté qu’il ne croyait pas aux coups d’État et à la volonté de M.Akhmetov, l’homme le plus riche du pays, d’y participer.

