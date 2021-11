https://fr.sputniknews.com/20211128/crise-migratoire-la-police-francaise-deplore-labsence-de-renseignements-utiles-des-britanniques-1053700888.html

Crise migratoire: la police française déplore l’absence "de renseignements utiles" des Britanniques

Crise migratoire: la police française déplore l’absence "de renseignements utiles" des Britanniques

Face à la crise franco-britannique ayant éclaté suite au décès tragique de 27 migrants dans la Manche, les services de renseignement britanniques ont été... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T09:03+0100

2021-11-28T09:03+0100

2021-11-28T09:03+0100

international

france

royaume-uni

migrants

la manche

crise migratoire

passeurs de migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053663421_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6333567393ab2885f9aa42ea35b8e3b4.jpg

Sur fond des tensions entre la France et le Royaume-Uni concernant le dossier migratoire, une note de la police française consultée par le Journal du Dimanche (JDD) révèle le manque de collaboration des Britanniques à l’égard des flux migratoires.Toujours d’après le JDD, ils ne communiquent plus depuis août les photographies des embarcations de migrants visant à faciliter les enquêtes.En outre, il est indiqué que les informations que la partie française fournit "ne sont pas nécessairement prises en compte" et que ses sollicitations "restent sans réponse".Les Britanniques exclus de la réunion de criseCes informations font surface alors qu’aujourd’hui se tient une réunion de crise à Calais visant à renforcer la lutte contre les réseaux du trafic de migrants, à laquelle ont été invités les ministres chargés de l’immigration belge, allemand, néerlandais, mais aussi la Commission européenne.Prévue initialement, la participation de la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel a été annulée après la diffusion d’une lettre de Boris Johnson à Emmanuel Macron, où le Premier ministre britannique réclame à la France de reprendre les migrants qui se sont déplacés au Royaume-Uni. Une missive qualifiée par Paris d’"indigente".Réagissant à la diffusion de ladite lettre, Emmanuel Macron s’est dit "surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses"."C’est aux Britanniques de trouver les mesures nécessaires"Commentant la situation dans la Manche, le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas a rappelé qu’après avoir quitté l’Union européenne le Royaume-Uni devait "à présent décider comment organiser la gestion du contrôle de ses frontières".

france

royaume-uni

la manche

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, royaume-uni, migrants, la manche, crise migratoire, passeurs de migrants