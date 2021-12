https://fr.sputniknews.com/20211202/la-russie-evoque-le-retour-du-scenario-cauchemardesque-dune-confrontation-militaire-1053766547.html

La Russie évoque le retour du "scénario cauchemardesque d’une confrontation militaire"

La Russie évoque le retour du "scénario cauchemardesque d’une confrontation militaire"

L’Otan continuant à avancer à l’est et se rapprochant toujours plus des frontières de la Russie, la possibilité d’une confrontation militaire revient en Europe... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T16:10+0100

2021-12-02T16:10+0100

2021-12-02T16:10+0100

international

russie

ukraine

sergueï lavrov

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

otan

osce

frontière

antony blinken

confrontation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1044937218_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_add51acaf7b4b47eab77b74bf2b06313.jpg

Le spectre d’une confrontation militaire semble revenir en Europe, a déclaré ce 2 décembre Sergueï Lavrov au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE, à Stockholm.Il a noté dans ce contexte que "des missiles américains de moyenne portée étaient sur le point de faire leur apparition sur le territoire européen".Une "aventure" aux "conséquences désastreuses"Les tentatives de l'Otan de faire des pays voisins de la Russie une tête de pont en cas de confrontation avec Moscou sont inadmissibles, a poursuivi Sergueï Lavrov.Il a constaté que la décision prise au sommet de l'Otan à Bucarest en 2008, selon laquelle la Géorgie et l'Ukraine deviendraient membres de l’Alliance, a posé "une bombe dans les fondations de la sécurité européenne"."Nous ne voulons pas de conflit"En effet, la progression ultérieure de l'Otan à l'est concernera les intérêts fondamentaux de la sécurité russe, a poursuivi le chef de la diplomatie russe."Que tout le monde parle de l'escalade des tensions en Europe, notamment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, vous connaissez notre attitude envers le sujet. Comme l'a souligné Vladimir Poutine, nous ne voulons pas de conflit, mais si nos partenaires de l'Otan déclarent que personne n'est en droit de dicter à un pays voulant adhérer à l'Alliance s’il peut le faire, nous citons le droit international stipulant que chaque État est libre de choisir les moyens de garantir ses intérêts légitimes dans le domaine de la sécurité", a-t-il indiqué par la suite au cours de sa rencontre avec le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, en marge de la conférence sur la sécurité européenne.Kiev et les pays occidentaux manifestent ces derniers temps leur inquiétude face au prétendu renforcement d’"actions agressives" de la Russie aux frontières de l'Ukraine. Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait expliqué que la Russie déplaçait ses troupes sur son territoire comme elle l’entendait. Selon lui, cela ne menace ni ne devrait inquiéter personne.Moscou a plus d’une fois exprimé sa préoccupation concernant la consolidation des forces de l'Otan en Europe. La Russie ne représente de menace pour personne, mais ne laissera pas sans attention des actions éventuellement dangereuses pour ses intérêts, a souligné le Kremlin.Dans ce contexte, la Russie préconise l'élaboration avec l'Otan "d'accords à long terme" excluant "tout avancement ultérieur de l’Alliance vers l’est" et le déploiement d’armements près des frontières russes, a déclaré ce 2 décembre le ministère russe des Affaires étrangères.

russie

ukraine

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

russie, ukraine, sergueï lavrov, géorgie (pays issu de l'ex-urss), otan, osce, frontière, antony blinken, confrontation, missiles